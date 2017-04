Đây là lần đầu tiên được mời làm Host của chương trình The Voice , phát sóng tối qua (30/4). Nguyên Khang không chỉ chuẩn bị rất chu đáo về trang phục mà còn dành thời gian trong hậu trường để trò chuyện với các thí sinh.

Nguyên Khang rất có trách nhiệm và tinh thần cầu thị trong công việc. Khi nhận lời làm MC dẫn dắt Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 - năm 2017 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức, Nguyên Khang đã dành khá nhiều thời gian trao đổi với tổng đạo diễn và BTC về kịch bản chương trình.

Và lần này, ở The Voice cũng vậy. Trong hậu trường, anh trò chuyện với Giáng My đội Đông Nhi khi cô đội một chiếc mũ khá đặc biệt cho một ca khúc mang đậm âm hưởng dân gian đương đại. Giáng My là cô gái trong câu chuyện Nhà có 5 nàng tiên và là mẹ đơn thân.

Nguyên Khang khá thân thiết với giám khảo Thu Minh và Tóc Tiên. Anh còn gợi ý Tóc Tiên thị phạm để kêu gọi khán giả bình chọn cho thí sinh sao cho ấn tượng.

Nguyên Khang 'lạc lối' trong vòng vây mỹ nữ

Nguyên Khang vừa nhận lời mời tham dự một chương trình làm đẹp dành cho chị em phụ nữ tại Hà Nội. Anh cũng là nam nghệ sĩ duy nhất có mặt trong sự kiện này.

Nguyên Khang trao đổi thật kỹ với ekip trước khi ra sân khấu. Anh làm việc với đạo diễn chương trình và lần đầu kết hợp với MC Quỳnh Chi ở The Voice. Ở Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến vừa diễn ra, Nguyên Khang - Quỳnh Chi cũng "tung hứng" khá "ăn ý".

Một số hình ảnh Nguyên Khang trên sân khấu và sau hậu trường The Voice tối qua:

Hoàng Anh. Photo: Nhân Võ