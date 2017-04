Nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An khi đến làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã không được cơ quan chức năng cho đi.

Chiều 9-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 2-2017) cho biết ông rất bất ngờ khi bị lập biên bản cấm xuất cảnh vào tối 8-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Văn bản tạm thời ngưng xuất cảnh đối với ông Liêm

Theo ông Liêm, trước lúc làm thủ tục ngày 7-4, chủ tịch tỉnh Long An có văn bản gửi Công an tỉnh Long An đồng ý cho ông được nghỉ phép năm và du lịch tại Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 đến 14-4, kinh phí do cá nhân tự túc (do ông Liêm nghỉ hưu trước tuổi và vẫn đang là tỉnh ủy viên nên thuộc sự quản lý của tỉnh - PV). Tuy nhiên, khi ông Liêm làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất thì được thông báo không được phép xuất cảnh. “Tôi bất ngờ vì trước nay không có cơ quan điều tra nào thông báo tôi tạm thời không được xuất cảnh” - ông Liêm nói.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Hữu Châu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết đang xác minh một số vấn đề nên cơ quan điều tra tạm thời hạn chế việc ông Liêm xuất cảnh chứ không cấm.

Tin-ảnh: M.Sơn