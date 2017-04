Được UBND tỉnh Long An đồng ý cho sang Nhật du lịch, nhưng khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, ông Lê Thanh Liêm mới biết mình bị cấm xuất cảnh vì được cho có liên quan đến vụ án kinh tế.

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật du lịch, tối 8/4. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh, ông bị công an cửa khẩu lập biên bản ngăn chặn không cho lên máy bay, với lý do có yêu cầu của Công an tỉnh Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

Trao đổi với VnExpress, ông Liêm cho biết, hai ngày trước, ông được UBND tỉnh đồng ý cho nghỉ phép năm 5 ngày để sang Nhật du lịch theo hình thức kinh phí tự túc.

"Tôi rất bất ngờ khi bị cấm xuất cảnh. Đến nay, tôi chưa nhận được văn bản nào từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho thấy tôi có liên quan đến vụ án đang điều tra. Tôi đã báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời sẽ đề nghị công an giải thích rõ lý do cấm tôi xuất cảnh", ông Liêm nói.

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này trước đó có văn bản đề nghị Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an không giải quyết xuất cảnh cho ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

Việc cấm xuất cảnh tạm thời do "ông Liêm được cho có liên quan đến một vụ việc cảnh sát kinh tế công an tỉnh đang điều tra".

Ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, ông Liêm nghỉ hưu trước tuổi hồi tháng 2, hiện vẫn là Tỉnh ủy viên. Việc ông đi du lịch sang Nhật được tỉnh đồng ý. "Tỉnh sẽ yêu cầu công an làm rõ vụ việc", ông Dũng nói.

Trước đó, giữa năm 2016, UBND tỉnh Long An ký quyết định thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế tỉnh vì đã lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát... trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng tại công trình tòa nhà bốn cơ quan trực thuộc Sở Y tế do cơ quan này làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Long An sau đó đề nghị công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Theo Hoàng Nam/vnexpress.net