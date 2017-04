Với lý do thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của CQĐT, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An đã bị an ninh chặn lại khi ra sân bay đi Nhật.

Ngày 9/4, Lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết chưa rõ lý do vì sao ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, vừa nghỉ hưu từ tháng 2/2017) bị an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM) lập biên bản, ngăn chặn xuất cảnh và vụ việc đang làm rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần ký công văn đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch Nhật Bản.

Được biết ngày 7/4, từ đơn đề nghị của Sở Y tế và đề xuất của Sở Ngoại vụ về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch Nhật Bản (từ ngày 9/4 đến ngày 14/4), kinh phí tự túc.

Biên bản ngăn chặn xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm với lý do là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.

Tối ngày 8/4, khi ông Liêm đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay lúc 23h40 của hãng Hàng không Việt Nam thì bị lực lương an ninh sân bay cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất ngăn chặn, lập biên bản chưa giải quyết xuất cảnh với lý do là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Đồng thời yêu cầu ông Liêm liên hệ với CQĐT Công an tỉnh Long An để giải quyết.

Trước vụ việc nói trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận ông Liêm bị Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chặn lại là theo đề nghị của Công an tỉnh Long An vì “liên quan đến sự việc đang xác minh”.

