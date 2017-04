Khi PV đặt câu hỏi liệu ông có liên quan đến vụ việc nào mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý, ông Liêm khẳng định không có liên quan gì.

Sáng 9-4, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm (nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 2-2017) cho biết việc ông bị lập biên bản cấm xuất cảnh vào tối 8-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất đối với ông khiến ông rất bất ngờ, bức xúc.

“Bởi tới khi tôi làm thủ tục ra sân bay, tôi chưa nhận được văn bản nào cấm xuất cảnh từ phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cả. Việc này thật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi đã gọi điện báo cáo chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh phụ trách khối văn xã nhưng các vị lãnh đạo tỉnh cũng hoàn toàn không biết gì về sự việc cá nhân tôi bị cấm xuất cảnh từ khi nào” - ông Liêm cho biết.

Ông Liêm cho hay qua tuần ông sẽ đăng ký làm việc với cơ quan điều tra và lãnh đạo tỉnh để giải quyết vụ việc này.

Biên bản chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Liêm

Theo ông Liêm, ngày 7-4, chủ tịch tỉnh Long An có văn bản gửi Công an tỉnh Long An đồng ý cho ông Liêm được nghỉ phép năm du lịch Nhật Bản, thời gian từ ngày 9 đến ngày 14-4, kinh phí do cá nhân tự túc (do ông Liêm nghỉ hưu trước tuổi và vẫn đang là tỉnh ủy viên nên vẫn thuộc sự quản lý của tỉnh - PV). Nhưng khi ông làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất thì được thông báo không được phép xuất cảnh.

Văn bản chủ tịch UBND tỉnh Long An cho phép ông Liêm đi du lịch Nhật Bản sáu ngày

Phía công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và ngành chức năng liên quan đã lập biên bản không giải quyết xuất cảnh cho ông Liêm đi Osaka với lý do chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Phía công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng yêu cầu ông Liêm liên hệ với Công an tỉnh Long An để được giải quyết.

Khi PV đặt câu hỏi liệu ông có liên quan đến vụ việc nào mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý, ông Liêm khẳng định không có liên quan gì đến các sai phạm mà cơ quan điều tra đã khởi tố hay đang làm rõ, việc bị cấm xuất cảnh ông không hề hay biết.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Long An trả lời sẽ kiểm tra vụ việc ông Liêm không được xuất cảnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có diễn biến mới.