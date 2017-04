Ngày 7.4, Chủ tịch tỉnh Long An có văn bản gửi Công an tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế được du lịch Nhật Bản. Tuy nhiên, vừa ra đến sân bay, ông Liêm bị lập biên bản cấm xuất cảnh...

Sáng 9.4, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, sẽ kiểm tra lại việc vì sao ông Lê Thanh Liêm (Giám đốc Sở Y tế Long An vừa nghỉ hưu tháng 2.2017) bị lập biên bản cấm xuất cảnh. Ông Liêm vừa bị cấm xuất cảnh vào tối 8.4 và vừa về đến Long An sáng nay.

Biên bản cấm xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm

Theo hồ sơ, xét đề nghị tại văn bản số 717/SYT-TCCB ngày 29.3.2017 của Sở Y tế, và đề xuất tại văn bản số 367/SNgV-LS ngày 4.4.2017 của Sở Ngoại vụ về việc cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài, UBND tỉnh Long An đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm (công chức loại A2, chuyên viên chính, mã ngạch 01.002, bậc 6) được nghỉ phép năm 2017 để đi du lịch tại Nhật Bản; thời gian từ ngày 9.4 đến ngày 14.4; kinh phí do cá nhân tự túc.

Ông Lê Thanh Liêm có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đi nước ngoài theo quy định hiện hành. Chiều 8.4, ông Liêm từ Long An lên TP.HCM làm thủ tục bay. Tại đây, ông bị cấm xuất cảnh. Trung tá Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã ra quyết định không giải quyết xuất cảnh đi Osaka với lý do chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An.

Văn bản đồng ý cho ông Lê Thanh Liêm đi du lịch của lãnh đạo tỉnh Long An

Trung tá Sỹ yêu cầu ông Liêm liên hệ với Công an tỉnh Long An để được giải quyết. Ông Liêm cho biết, để đi du lịch nước ngoài, ông đã làm đủ thủ tục nộp các cơ quan quản lý và tốn hơn 50 triệu đồng để mua vé máy bay khứ hồi, đặt lịch lưu trú tại Osaka.

"Bị cấm xuất cảnh mà tôi không hề hay biết nên tôi đã tốn công tốn của để được đi, giờ tôi mất hết. Cuối năm 2016, tôi đi công tác ở Mỹ cùng Bộ Y tế thì không gặp rắc rối gì", ông Liêm cho biết.