Dù phiên tòa sơ thẩm lần này bị cáo nguyên là điều tra viên chuyên án Năm Cam không đưa ra được tình tiết mới nhưng VKS cũng đề nghị mức án dưới khung hình phạt.

Chiều 9-5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm (lần 3), TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (nguyên trung tá, điều tra viên cao cấp Công an tỉnh Tiền Giang) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ". Ngoài ra, tòa tuyên bác toàn bộ yêu cầu của ông Bùi Mạnh Lân đòi bồi thường thiệt hại vì không có cơ sở.

Như Báo Người Lao Động thông tin, theo cáo trạng do VKSND Tối cao quy kết, năm 2002, Nguyễn Tuyến Dũng cùng ông Nguyễn Văn Nên (Phó Thủ trưởng CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang) và nhiều điều tra viên khác tham gia phá chuyên án Năm Cam và đồng bọn. Sau đó, ngày 3-4-2003, Bộ Công an khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ở Công ty gas Bình Dương, ông Nên ký lệnh bắt Bùi Mạnh Lân (chủ đầu tư khu công nghiệp Đồng An) và một bị can khác để điều tra.

Ông Nên và ông Dũng lợi dụng việc giải quyết vụ án này để giải quyết tranh chấp dân sự giữa công ty ông Lân và vợ chồng ông Nguyễn Văn Cư cùng bà Huỳnh Thị Thu. Theo đó, bà Thu và ông Cư nộp cho công an 5,2 tỉ đồng để trả cho ông Lân và yêu cầu ông Lân nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 23.000 m2 cho công an để trả cho bà Thu và ông Cư. Tuy nhiên, ông Dũng và ông Nên không giao tiền cho ông Lân mà gửi ngân hàng để lấy lãi khoảng 1,2 tỉ đồng. Do ông Nên bệnh nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với ông Nên.

KSV đề nghị hạ khung hình phạt từ 10 năm xuống còn 5-7 năm

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8-5, bị cáo Dũng một mực kêu oan và cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Bị cáo Dũng khai: "Mọi chỉ đạo ông Nên nói với anh em ban chuyên án là đã xin ý kiến ông Thành (Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), ông Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục CSĐT - Bộ Công an - PV) nên cứ thực hiện, có gì sai ông Nên chịu trách nhiệm. Đề nghị tòa cho đối chất với ông Nên, nếu ông Nên không có chỉ đạo, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Bị cáo Dũng cũng lý giải "số tiền mà bị cáo gửi ngân hàng bằng 31 cuốn sổ tiết kiệm là của bà Đoàn Thị Ngọc Châu (ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)". Tại phiên tòa này, người đại diện cho bà Châu cũng xác nhận có đưa số tiền này cho Dũng để nhờ mua căn nhà ở TP HCM.

Liên quan đến vụ án, xử sơ thẩm năm 2014, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Dũng 10 năm tù. Ngày 28-10-2014, TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng tội lạm quyền trong thi hành công vụ phải chứng minh có thiệt hại do ông Lân không sử dụng đất trong thời gian dài. Sau đó, xử sơ thẩm lần 2 thì tòa hoãn xử vì Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, gửi đơn đến tòa nói rõ "Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Tuyến Dũng làm theo chỉ đạo của ban chuyên án và có báo cáo đầy đủ".

Tại phiên luận tội kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo từ 5-7 năm tù, hạ khung dưới hình phạt dù không có tình tiết gì mới tại tòa. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Dũng 5 năm tù.

M. Sơn