Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguy cơ thiếu điện tại miền Nam vào những năm 2018-2019 là rất cao. Nếu không có giải pháp cụ thể để khắc phục, thì chắc chắn tình trạng thiếu điện sẽ rất nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh điều này khi kết luận cuộc làm việc ngày 24/3 với các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 (Sóc Trăng) và Sông Hậu 1 (Hậu Giang).

Nguy cơ thiếu điện rất cao

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, sự vào cuộc của lãnh đạo các địa phương cũng như sự ủng hộ của người dân. Hai dự án mặc dù chậm tiến độ nhưng hiện đang được xem xét triển khai một cách tích cực.

Do yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước, nhu cầu điện tăng rất mạnh, khoảng 11%/năm. Nhu cầu của cả nước năm 2016 là khoảng 180 tỷ kWh, công suất nguồn khoảng 45.000 MW. Theo quy hoạch, đến năm 2020, công suất nguồn khoảng 60.000 MW, năm 2025 là 96.000 MW.

Về cơ cấu sử dụng điện ở các khu vực, miền Bắc năm 2016 có nhu cầu sử dụng 78 tỷ kWh, chiếm 43% tổng nhu cầu phụ tải của cả nước. Công suất đặt máy là 22.000 MW, chiếm 52% công suất.

Tại miền Trung, nhu cầu phụ tải năm 2016 là 16 tỷ kWh, chiếm 9,1% tổng nhu cầu, công suất nguồn đạt 7.600 MW, chiếm 15% tổng công suất nguồn.

Hai khu vực miền Bắc, miền Trung đang thừa điện, trong khi đó, tình hình cung ứng điện tại miền Nam gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu phụ tải năm 2016 là 87 tỷ kWh, chiếm khoảng 48% cả nước. Tuy nhiên, công suất nguồn chỉ đạt 16.000 MW, chiếm khoảng 35% tổng công suất nguồn.

“Nhu cầu dùng điện ngay càng tăng. Do đó, đòi hỏi phải tập trung để đầu tư nguồn điện. Mặt khác, do cơ cấu sử dụng, nguồn điện là khác nhau giữa các miền, do đó phải cân đối lại cho phù hợp”, Phó Thủ tướng nói.

“Việc đẩy nhanh tiến độ các nhà máy nguồn điện, đặc biệt các nhà máy ở phía Nam, cùng với đó là nâng cấp các dự án truyền tải là nhiệm vụ trọng tâm của 2017 và những năm tiếp theo”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, để có thể đáp ứng yêu cầu điện đến năm 2030, riêng khu vực Tây Nam Bộ phải đầu tư 16 dự án nhiệt điện, cùng với đó phải đầu tư các dự án điện tái tạo (gió, mặt trời), mua thêm điện của nước ngoài. Việc phát triển nhiệt điện cũng đặt ra nhu cầu rất lớn là phải xây dựng các cảng, kho để cung cấp than, khí cho các nhà máy.

“Vừa phải đầu tư nguồn điện, vừa phải đầu tư hệ thống truyền tải, chủ động mua điện của nước ngoài, đồng thời phải đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ cho sản xuất điện, đây là những nhiệm vụ rất lớn”, Phó Thủ tướng nói.

Không thực hiện được thì kêu gọi nhà đầu tư khác

Qua kiểm tra công trường và báo cáo của các bên liên quan tại cuộc họp, hai dự án Long Phú 1, Sông Hậu 1 có ý nghĩa quyết định đến việc đáp ứng đủ điện cho miền Nam hiện đang bị chậm tiến độ. Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

“Yêu cầu tất cả các dự án phải bảo đảm tiến độ như quy hoạch; bảo đảm chất lượng công trình, chất lượng đầu tư xây dựng, chất lượng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng…; bảo đảm an toàn trong vận hành, trong thực hiện dự án, không để xảy ra sự cố, đặc biệt, phải triệt để bảo đảm an toàn môi trường. Đồng thời, phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng”, Phó Thủ tướng nói.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra định kỳ, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ, đưa công trình hoạt động đúng kế hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, tăng cường quản lý chất lượng công trình.

Bộ Công Thương chủ trì cùng với Tập đoàn Dầu khí, tổng thầu EPC rà soát tiến độ, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết mọi vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xem xét cụ thể dự án Long Phú 3, Sông Hậu 3 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương triển khai xây dựng dự án cảng trung chuyển than.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Hiện đã giao cho TKV, nếu TKV không thực hiện được thì phải tập trung kêu gọi các nhà đầu tư khác, kể cả nhà đầu tư tư nhân để triển khai thực hiện. Cùng với đó, nghiên cứu hệ thống cảng chuyên dùng cung cấp than ở các vị trí khác nhau”.

Phó Thủ tướng đến kiểm tra Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh: VGP/Xuân TuyếnPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Công Thương khẩn trương phê duyệt báo cáo tiền khả thi các dự án thủy điện mở rộng Hòa Bình, Yaly; hoàn thành việc xem xét phê duyệt quy hoạch địa điểm trung tâm điện lực Long An - Tân Phước; rà soát tiến độ điểm tiếp bờ khí của mỏ khí lô B, đảm bảo khí cho phát điện; phê duyệt các dự án điện khí tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nhơn Trạch...; đẩy mạnh thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đẩy nhanh tiến độ xem xét xử lý bảo lãnh Chính phủ đối với các dự án điện cần phải vay vốn, những dự án điện BOT do đối tác nước ngoài đầu tư.

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định chi phí hợp đồng tại Hợp đồng tổng thầu EPC dự án Sông Hậu 1; cùng với Bộ Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện xử lý tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện để tái sử dụng; thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm soát chặt chẽ môi trường của các công trình nguồn điện, đặc biệt là các nhà máy điện than. "Chúng ta phải làm nhà máy điện, nhưng đồng thời phải bảo vệ môi trường”, Phó Thủ tướng nói.

Các tập đoàn PVN, EVN, TKV đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện được giao; nhanh chóng hoàn thành các đường dây 500 kV trọng điểm giúp giảm áp lực thiếu điện của các tỉnh phía Nam.

Đối với các nhà thầu, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật giỏi để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Các địa phương tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, nhà thầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

“Bộ Công Thương chủ trì tổng hợp, giải quyết ngay tất cả những kiến nghị, vướng mắc theo thẩm quyền, với mục tiêu đáp ứng cao nhất nhu cầu điện cho miền Nam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguyên Thảo