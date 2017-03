Nghe người yêu kể bị khách hát karaoke dọa dánh, Nhiên “phục kích” đánh 3 vị khách.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhiên

Ngày 12.3, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nhiên (SN 1989, ở quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi đánh anh Lò Văn Cường (SN 1989, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) trọng thương dẫn tới tử vong.

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 20h30 ngày 23.2, anh Lò Văn Cường và hai người đồng nghiệp cùng công ty là Năm (SN 1988, ở Nam Định) và Huynh (SN 1985, tỉnh Nam Định) đến quán karaoke S.M ở phường Đông Hải 2, quận Hải An thuê phòng hát.

Để thêm phần “vui vẻ”, nhóm anh Cường đặt vấn đề với chủ quán gọi 3 nữ nhân viên để phục vụ.

Chiều “thượng đế”, chủ quán karaoke đã điều 3 nhân viên trẻ vào phòng phục vụ rót bia, bấm bài hát cho khách, trong đó có cô gái lấy “nghệ danh” Trúc (SN 1994, ở tỉnh Hậu Giang).

Quá trình hát, anh Huynh và Trúc xảy ra mâu thuẫn, chửi nhau. Bực tức, 3 người khách thanh toán tiền để ra về. Anh Huynh có buông lời đe dọa gọi người đến để “xử lý” Trúc.

Ngay sau đó, Trúc ra khỏi phòng hát rồi gọi điện cho bạn trai Nguyễn Minh Nhiên thông báo về việc, bị khách đe dọa đánh, đồng thời bảo Nhiên đến quán đón đi sinh nhật.

Lúc này, Nhiên đang ngồi uống nước cùng với Nguyễn Đình Quang và Phan Văn Quốc.

Nghe bạn gái “cầu cứu”, lập tức Nhiên lấy 2 tuýp sắt rồi bảo Quang dùng xe máy chở đến quán karaoke. Tới nơi, Nhiên và Quang đỗ xe ở khu đất trống cách quán karaoke khoảng 5m để đợi nhóm khách đe dọa bạn gái mình.

Vừa lúc này, anh Huynh cùng anh Năm về trước, còn anh Cường nán lại quán nói chuyện với nữ chủ quán karaoke.

Khi anh Huynh cùng anh Năm đi bộ ra khỏi quán karaoke S.M được khoảng 30m thì Nhiên cầm tuýp sắt đi theo sau vụt 1 nhát vào vai anh Nam. Anh Nam vùng bỏ chạy thì Nhiên quay sang vụt tuýp sắt vào đầu của anh Huynh khiến anh này bị rách da, chảy máu.

Bị tấn công, anh Huynh bỏ chạy vào quán massage gần đó và được băng bó, sơ cứu vết thương.

Sau khi đánh anh Huynh và anh Năm, Nhiên quay lại chỗ Quang đang đứng tiếp tục “phục kích” đợi vị khách còn lại.

Vài phút sau, anh Cường rời khỏi quán được khoảng 10m thì bị Nhiên cầm tuýp sắt đánh vào đầu khiến anh này gục xuống đường, ngất lịm.

Sau khi gây án, Nhiên mang tuýp sắt đi cất rồi đón Trúc và một số nhân viên của quán karaoke S.M đi liên hoan sinh nhật của người yêu.

Các nạn nhân Cường, Huynh và Năm bị thương tích vùng đầu, vai và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị. Riêng anh Cường bị thương nặng nên đến ngày 2.3 thì tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hải An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.