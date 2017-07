“Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai và báo chí đã thông tin rõ ràng để lấy lại danh dự cho anh Hải...", chị Hoa tâm sự.

Liên quan đến việc anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980), trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) - Giám đốc kinh doanh của Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS bị người dân thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) bắt giữ vì nghi thôi miên chị Lê Thị Hồng Quyên (SN 1984) sau khi anh Hải vào nhà hỏi mua đồ gỗ xảy ra vào tối 20/7.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban công an xã Hồng Lạc có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Đồng thời đưa anh Hải cùng người bạn đi cùng lên gác tầng 2 gia đình chị Quyên và thông báo cho Công an huyện Thanh Hà về giải quyết sự việc.

Liên quan đến sự việc trên, chiều qua (21/7), Công an huyện Thanh Hà đã có thông báo chính thức gửi các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan doanh nghiệp, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thông báo nêu rõ:

Thông báo sự việc của Công an huyện Thanh Hà. Ảnh: Đ.Tùy

Khoảng 18h ngày 20/7, anh Hải và anh anh Lê Văn Nam (SN 1988, lái xe) trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner BKS 34A - 121.79 trên đường lưu thông qua xã Hồng Lạc. Khi đến địa phận thôn Đồng Hởi, anh Hải vào nhà anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984, chồng chị Quyên) hỏi mua đồ mộc và được anh Bắc chỉ về cửa hàng của mình cách đó khoảng 300m.

Trong lúc tham khảo hàng tại đây, do có nhiều mặt hàng không thể nhớ hết giá nên anh Hải đã nhờ chị Quyên ghi ra giấy để tiện xem. Lúc này, chị Quyên sang nhà hàng xóm để mượn giấy bút, khi về đến nhà chị thấy hoa mắt, chóng mặt, choáng váng.

Nghĩ đến những cảnh báo trên mạng xã hội về việc thôi miên, trộm tài sản, bắt cóc nên nghĩ mình bị những người này thôi miên, chị đã hô hoán hàng xóm. Ngay sau đó, anh Hải, anh Nam bị người dân bắt giữ và thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo từ Công an xã Hồng Lạc, Công an huyện Thanh Hà nhanh chóng đến hiện trường bảo vệ an toàn cho nhóm anh Hải.

Nhiều người dân hiếu kỳ có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến khoảng 1h30 rạng sáng 21/7, cơ quan chức năng đã đưa những người trên về trụ sở Công an huyện. Lúc này, Công an huyện Thanh Hà đưa chị Quyên đi khám sức khỏe, xét nghiệm tại bệnh viện và được các bác sĩ kết luận các chỉ số sức khỏe của chị Quyên hoàn toàn bình thường.

Tại buổi tối xảy ra sự việc ở gia đình chị Quyên, có khoảng 1.000 người đã kéo đến vây đòi đánh anh Hải cùng người bạn vì cho rằng họ thôi miên, bắt cóc trẻ em. Trong số đó, có một số người dân quá khích bị kích động lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng lúa và đốt cháy hoàn toàn.

Trong thông báo của Công an huyện Thanh Hà khẳng định: “Không có chuyện thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bắt cóc trẻ em trong vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra tại xã Hồng Lạc”.

Sau gần 3 ngày xảy ra sự việc, sáng nay (22/7) chị Phạm Thị Hoa (vợ anh Hải) vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại hôm xảy ra sự việc. Đồng thời, chị kể lại sự việc chồng mình bị người dân ở xã Hồng Lạc vây đánh và đốt cháy chiếc xe ô tô tiền tỉ.

Chiếc xe ô tô tiền tỷ của anh Hải bị đốt phá. Ảnh: Đ.Tùy

“Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của chồng nói bị giữ ở xã Hồng Lạc. Khi đến nơi thì thấy hàng trăm người đang bao vây anh Hải. Một lát sau, có nhiều công an xã, huyện có mặt và rất vất vả mới bảo vệ được anh ấy vì người dân đòi lôi ra đánh”, chị Hoa kể lại.

Theo lời chị Hoa, khi có mặt tại gia đình chị Quyên, chị cùng chồng giải thích với vợ chồng anh Bắc và lực lượng chức năng, nhưng vợ chồng anh Bắc chưa tin. Trong khi đó, nhiều người dân kéo đến càng đông và đòi đánh anh Hải, không cho công an giải cứu.

"Có lẽ, vì quá tức giận khi không tiếp cận được chồng tôi nên một số người đã lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng rồi châm lửa đốt. Sau đó, chồng tôi chứng minh được nhân thân, hành vi và chị Quyên cũng được đưa kiểm tra và xác định không bị đánh thuốc mê hay thôi miên để cướp tài sản, bắt cóc", vợ anh Hải lý giải.

Hiện tại gia đình vợ chồng chị Hoa (vợ anh Hải) chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về sự việc, chị Hoa cho rằng, đây là hệ lụy của việc chia sẻ quá nhiều thông tin bắt cóc, đánh thuốc mê lên mạng xã hội mà chưa có sự kiểm chứng. Điều này tạo tâm lý hoang mang, bất an và mất lòng tin trong cộng đồng. "Lẽ ra người dùng mạng xã hội cần biết chắt lọc thông tin và suy nghĩ kỹ trước khi “like và share” một thông tin gì đó trên mạng xã hội", chị Hoa cho biết.

Liên quan đến chiếc xe ô tô tiền tỉ bị đốt cháy, chị Hoa cho biết: “Hiện tại, vợ chồng tôi chưa có ý định làm đơn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bất kỳ ai và báo chí đã thông tin rõ ràng để lấy lại danh dự cho anh Hải, còn lại mọi chuyện thế nào thì phía công an sẽ làm tiếp.

Nếu công an tìm ra thủ phạm thì lúc đó chúng tôi sẽ tính tiếp. Chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Điện thoại của anh ấy vẫn do công an quản lý nên hơi bất tiện trong liên lạc”, chị Hoa tâm sự.

