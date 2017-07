Người vợ tâm sự, nguyên nhân dẫn đến việc cô bị chồng dọa giết là vì bản thân đã ngoại tình nên chồng ghen tuông. "Từ hôm chồng bị bắt tới giờ, tôi khóc nhiều, hối hận vì những lỗi lầm của mình".

Ngày 20/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Ngọc Tuyên (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi đe dọa giết người. Nạn nhân là chị T.K.N. (SN 1990, ngụ tỉnh Phú Yên, là vợ của Tuyên).

Chị N. khóc vì ân hận bởi những sự việc đã qua

Tâm sự cay đắng của người vợ phụ bạc chồng

Gần 2 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tìm tới phòng trọ của gia đình vợ chồng chị N. ở đường số 7, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM để tìm hiểu thêm thông tin. Nhiều người ở khu vực này vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc.

Người dân chỉ chúng tôi vào căn phòng trọ nơi 2 vợ chồng Tuyên sinh sống. Bước vào phòng, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ xinh xắn với các vết thương trên đầu, tay. Chị N. vừa trò chuyện vừa nói trong nước mắt hối hận vì những gì đã xảy ra cách đây 2 ngày.

Theo đó, chị N. và Tuyên yêu nhau và đi tới đám cưới cách đây hơn 10 năm. Thành quả của đôi vợ chồng chính là 2 đứa con trai, một đứa 9 tuổi và một đứa 5 tuổi.

Chị N. cho biết Tuyên làm nghề lái xe bồn cho một công ty ở tỉnh Bình Dương và thường xuyên vắng mặt ở nhà: "Anh Tuyên vốn rất hiền lành, chịu khó làm việc, sáng đi tối về, thương 2 đứa con trai trong gia đình lắm. Từ lúc quen nhau tới lúc cưới chưa bao giờ chửi bới, đánh đập tôi cả. Từ lúc xảy ra chuyện, tôi khóc nhiều, ân hận về lỗi lầm của mình...

Cũng vì thương vợ và con, Tuyên chỉ để tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc cho các con ăn học. Toàn bộ tiền lương mỗi tháng của Tuyên, anh đều đưa về cho tôi để lo cho 2 con. Từ cái máy giặt, tủ lạnh, ti vi... chính anh là người đã mua cho gia đình".

Cuộc sống vợ chồng con cái tưởng như hạnh phúc thế nhưng gần đây chị N đã "say nắng" một người đàn ông và nhiều lần đi chơi với người đó. Trong những lần đi tâm sự, cả 2 vào khách sạn để "vui vẻ" và có lưu giữ vài tấm hình.

Mới đây, Tuyên nghe được tin chị N. ngoại tình với người đàn ông khác. Hai vợ chồng bắt đầu lục đục từ đây. Ngày 17/7, Tuyên đi làm về tới nhà thì ăn cơm cùng chị và 2 người con trai. Khuya cùng ngày, khi chị N. đi tắm thì Tuyên đã lấy ĐTDĐ của chị để kiểm tra. Lúc này, Tuyên phát hiện tấm hình vợ mình chụp cùng với người đàn ông trong khách sạn.

"Những tấm hình này, tôi đã xóa hết, không hiểu vì sao chồng tôi lại phục hồi lại được. Khi vừa ra khỏi nhà tắm, Tuyên lớn tiếng tránh móc tôi. Tôi cũng đã thừa nhận rằng mình có lỗi lầm lớn khi đi ngoại tình. Tôi khóc xin Tuyên tha thứ...

Bực tức, Tuyên dùng chổi đánh và dùng nhớt trộn với ớt hất lên người tôi. Hai đứa con trai nhỏ khóc nên Tuyên dắt 2 cháu sang nhà người thân gần đó gửi. Sau khi về lại phòng thì khóa cửa lại, khống chế và dọa giết tôi cho đến khi công an đến giải cứu. Mong công an giảm nhẹ hình phạt, cho chồng tôi cơ hội làm lại cuộc đời", chị N. chia sẻ trong buồn rầu.

Người chồng khai rất thương vợ con nhưng ghen tuông vì thấy hình nhạy cảm của vợ

Tại trụ sở công an, bước đầu Tuyên khai làm nghề tài xế xe bồn cho 1 công ty ở Bình Dương. Tuyên nói rất thương vợ con nên tu chí làm ăn để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây Tuyên nghe phong phanh vợ ngoại tình với một người đàn ông khác, tiền anh ta làm gửi bao nhiêu đều tiêu hết.

Sau đó, Tuyên phát hiện chị N. có những biểu hiện khác lạ như: ăn mặc đẹp, hay cầm điện thoại, sử dụng nhiều tiền nên nảy sinh nghi ngờ. Tối 18/7, Tuyên đi làm về nhà thì phát hiện chiếc ĐTDĐ của vợ có tin nhắn nên đã lấy kiểm tra. Khi vừa mở lên, Tuyên thấy những dòng tin nhắn cùng hình ảnh nhạy cảm giữa chị N. và một đầu số lạ nên đã cự cãi lớn tiếng.

Bực tức trước thái độ của người vợ mình, Tuyên lấy gia vị trộn với nước rửa chén và nhớt tạt vào người vợ. Người vợ hoảng sợ kêu cứu thì bị Tuyên dọa giết chết và khóa cửa phòng trọ không cho ra ngoài.

Đối tượng Tuyên bị công an khống chế, bắt giữ

Sáng cùng ngày, người dân ở khu trọ phát hiện sự việc nên đã tìm cách khuyên can nhưng Tuyên vẫn không mở cửa phòng. Lo sợ chị N. có chuyện nên mọi người đã trình báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Bình có mặt phối hợp cùng Công an Thủ Đức tiến hành khuyên can và vận động Tuyên mở cửa nhưng đối tượng không chịu. Tuyên còn mở khóa van xì bình gas trong phòng trọ yêu cầu công an phải rời khỏi hiện trường và nói lớn rằng: "Ai dám bước vào trong sẽ xử hết".

Đến 16h20 cùng ngày, lợi dụng sơ hở Công an đã xông vào phòng trọ khống chế đối tượng và giải cứu chị N. Hiện công an đang tiến hành xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Thời Đại