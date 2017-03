Tính đến hết tháng 2-2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13% trong khi xe nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 8-3, theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam trong tháng 2-2017 đạt hơn 17.600 xe, bao gồm khoảng 10.000 xe du lịch, hơn 6.300 xe thương mại và gần 1.250 xe chuyên dụng. Trong đó, doanh số bán hàng xe thương mại tăng 24% và xe chuyên dụng tăng 220% trong khi xe du lịch giảm so với tháng 1-2017.

Theo VAMA, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 2-2017 đạt gần 36.800 xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng hai tháng đầu năm 2017 ô tô du lịch tăng 21%, xe thương mại giảm 11% và xe chuyên dụng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 2-2017, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 13% trong khi xe nhập khẩu giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dẫn đầu doanh số bán hàng vẫn là Thaco với 14.200 xe, chiếm gần 39% thị phần, Toyota đứng thứ hai với doanh số bán hàng hai tháng đầu năm gần 9.000 chiếc, chiếm hơn 24% thị phần. Đứng thứ ba là sự tăng tốc mạnh mẽ của GM Việt Nam với hơn 1.800 xe, chiếm 5%; đẩy Ford xuống vị trí thứ tư; hãng Honda xếp thứ năm.

Theo Tổng cục Thống kê, trong hai tháng đầu năm 2017, thị trường ô tô Việt Nam ước tính đã bỏ ra 306 triệu USD để nhập khẩu 16.000 xe, tăng 41,5% về lượng và 10,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.