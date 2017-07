Nhận giải jackpot “khủng” chưa từng có, người này quyết định không giữ tiền mà chia hết cho các con.

Clip bà H. và anh M. nói về giải thưởng vừa nhận được

Ngày 26/7, Vietlott đã trao giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng của kỳ quay 156 cho khách hàng may mắn là bà N.T.H (thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong hơn 100 phút diễn ra lễ trao giải, bà H. chủ yếu ngồi quan sát và rất kiệm lời.

Tới phần trao giải, bà H. đã đeo mặt nạ và có những chia sẻ liên quan tới tấm vé may mắn cũng như việc sử dụng số tiền trúng thưởng. Theo bà H., chiếc vé may mắn được bà mua vào sáng 19/7 tại một cửa hàng trên địa bàn tổ 4, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng. Trên vé này chỉ chứa một bộ số duy nhất do máy tính chọn giúp.

Bà H. cho biết thêm, gia đình bà có quê gốc ở miền Trung. Sau khi chuyển vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì 4 mẹ con sống nương tựa nhau. Bà có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái.

Chia sẻ về việc sử dụng số tiền trúng xổ số, bà H. cho biết, bà đã quyết định chia toàn bộ số tiền trúng giải cho các con, tuy nhiên con trai là anh M. không nhận số tiền này.

Bà H. đang nhận giải jackpot “khủng” từ Vietlott.

Tham dự lễ trao jackpot, con trai bà H. là anh M. cũng có mặt. Trao đổi với PV về quyết định không nhận tiền từ mẹ, anh M. cho biết, số tiền đó anh để cho mẹ làm từ thiện giúp đỡ người khác. “Ngoài phần tiền làm từ thiện, số còn lại sẽ được dùng để ổn định cuộc sống gia đình, đề phòng những lúc trái gió trở trời”, anh M. nói.

Trước quyết định của bà H. và anh M., ông Dương Văn Tiến - Giám đốc phụ trách cho nhánh Vietlott Vũng Tàu nêu cảm nghĩ: “Tôi đã tiếp xúc với gia đình bà H. trước buổi lễ này. Tôi cảm nhận được gia đình họ có kinh tế khó khăn nhưng sống rất tình cảm, yêu thương nhau, đây là điều tôi hết sức trân trọng. Họ đã có những quyết định mà không phải ai cũng làm được”.

Bên cạnh đó, ông Tiến cũng nhắc lại những tình huống oái oăm từng xảy ra ngoài thực tế, đó là những người bạn hay thậm chí là người thân tranh giành nhau tờ vé số trúng giải đặc biệt. “Bây giờ có 3 - 4 người ngồi nhậu, vui vẻ hùn tiền nhau mua một tờ vé số, tới khi trúng giải thì chưa biết chuyện gì xảy ra...”, ông Tiến nói.

Anh M. là con của bà H. cũng tham dự lễ trao jackpot.

Sau khi nhận gần 119 tỉ đồng qua hình thức chuyển khoản một lần ngay tại buổi lễ, bà H. và anh M. đã cùng nhau trao tiền từ thiện cho nhiều đơn vị xã hội với tổng số tiền 1 tỉ đồng. Về việc làm từ thiện của bà H., đại diện Vietlott tiết lộ 1 tỉ nói trên chỉ là số tiền làm từ thiện công khai, còn thực tế “khủng” hơn nữa.

Giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng nói trên là giải jackpot có giá trị cao nhất dành cho một khách hàng trúng thưởng kể từ thời điểm Vietlott chính thức vận hành hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam.

Trước đó, giải jackpot có giá trị “khủng” nhất của xổ số Vietlott là hơn 159 tỉ đồng; tuy nhiên, giải này có 2 người cùng trúng nên chủ nhân của 2 tấm vé may mắn phải chia đôi giải thưởng (mỗi người nhận hơn 79,5 tỉ đồng).

Tính tới hiện tại, Vietlott đã tìm ra 31 giải jackpot với tổng cộng 35 người trúng (do có 4 giải có 2 người cùng trúng). Hiện, 2 người cùng trúng jackpot trị giá hơn 14 tỉ đồng của kỳ quay 157 (mở thưởng hôm 21/7) vẫn chưa nhận giải, mặc dù Vietlott đã xác định được 2 vé này được phát hành tại TP.HCM và Hà Nội.