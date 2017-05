Đang bị truy nã quốc tế do liên quan vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Tân Trường Sanh 20 năm trước, ông Vũ được tòa tuyên "đã chết" theo yêu cầu của gia đình.

VKSND Cấp cao tại TP HCM vừa kháng nghị tái thẩm, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM hủy quyết định của TAND quận 3 về việc tuyên bố ông Trần Quang Vũ (49 tuổi) cùng vợ con đã chết.

Động thái này được đưa ra sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định Vũ đang bị truy nã trong vụ án buôn lậu và tham nhũng xảy ra 20 năm trước. Vụ án do ông Trần Đàm (cha Vũ) cùng đồng phạm thực hiện tại Công ty Tân Trường Sanh và một số công ty khác ở TP HCM cùng các tỉnh thành.

Cơ quan điều tra xác định, Vũ cùng đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu và đưa hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng, sau đó bỏ trốn. Ngày 10/10/1997, Bộ Công an ra quyết định truy nã và Văn phòng Interpol Việt Nam đã làm thủ tục truy nã quốc tế Vũ, đến nay vẫn chưa bắt được.

Tuy nhiên, năm 2012, ông Trần Đàm và vợ là bà Trần Thị Hảo đã có đơn yêu cầu TAND quận 3 tuyên bố Vũ cùng vợ con đã chết. Lý do họ đưa ra là 3 người này không còn ở nơi cư trú từ năm 1996.

Quá trình thụ lý, tòa xác minh gia đình ông Vũ không còn cư trú và xóa hộ khẩu từ năm 1998 nên ban hành quyết định như đề nghị của ông Trần Đàm.

Theo cơ quan an ninh, Vũ đang bị truy nã không thể xem là biệt tích. Do đó, TAND quận 3 áp dụng quy định của pháp luật dân sự tuyên Vũ vùng vợ con "đã chết" là không đúng.

Vũ đang bị truy nã trong khi quyết định tuyên bố "đã chết" của tòa quận 3 đã có hiệu lực là tình tiết mới. Do đó, việc xem xét lại quyết định này được tiến hành theo thủ tục tái thẩm.

Năm 1999, TAND TP HCM xét xử vụ án Trần Đàm (giám đốc Công ty Tân Trường Sanh) và 73 bị cáo về các tội Buôn lậu; Đưa, nhận hối lộ; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng... Đây là vụ buôn lậu có quy mô lớn nhất - tính đến thời điểm bị phát hiện.

Liên quan đến vụ án có 32 cán bộ điều tra, hải quan, cảnh sát bị xét xử về hành vi Nhận hối lộ.

Ông Trần Đàm cùng đồng phạm nhập lậu vào Việt Nam 544 container hàng kim khí điện máy và 77 ôtô với tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Với vai trò đồng phạm, Vũ đã móc nối với nhiều người đưa tiền bồi dưỡng cho hải quan Cần Thơ để nhập lậu 29 ôtô.

Từng bị tuyên án tử hình, năm 2003, ông Trần Đàm được ân giảm rồi ra tù trước thời hạn. Đến năm 2012 ông có đơn xin tuyên bố con trai đã chết.

