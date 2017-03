Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Trần Minh Lợi có vai trò hướng dẫn những người khác đưa hối lộ và trực tiếp phạm tội.

Chiều 27/3, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử bị cáo Trần Minh Lợi (47 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk - người lập trang Facebook chống tham nhũng tại Tây Nguyên) cùng 7 đồng phạm về hành vi đưa - nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Sau 4 ngày làm việc, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Trần Minh Lợi 4 năm 6 tháng tù giam vì tội Đưa hối lộ; Nguyễn Xuân An (32 tuổi) 1 năm 9 ngày tù giam (được trả tự do tại tòa vì đã thực hiện xong hình phạt tù); Huỳnh Kim Cao Trí (39 tuổi, ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) 1 năm tù giam vì tội đưa hối lộ 60 triệu đồng.

HĐXX Tuyên phạt Huỳnh Thị Cao Thương (38 tuổi), Trương Thị Lan (46 tuổi) và Nguyễn Thị Tý (57 tuổi, cùng ở huyện Đắk Mil) 9 tháng tù treo vì phạm tội đưa hối lộ 60 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk) bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam vì phạm tội nhận hối lộ 30 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ sau 3 năm mãn hạn tù.

Trần Minh Lợi (áo vàng) cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Minh Quý.

Bị cáo Lãnh Thanh Bình (32 tuổi, nguyên cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) bị HĐXX tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang nhóm người đánh bạc, thu tang vật hơn 4 triệu đồng. An biết Lợi là người lập trang Facebook chống tham nhũng nên nói với ông này về việc muốn tại ngoại phải đưa cho Công an huyện Đắk Mil 20 triệu đồng/người.

Được Lợi hướng dẫn, An quay phim, ghi âm bằng chứng Bình nhận 60 triệu đồng từ người nhà các bị cáo để đưa cho Lợi tố cáo. Tuy nhiên Lợi không báo cho cơ quan chức năng ngay, mà đưa cho Bình xem với mục đích cá nhân và sau 30 ngày mới gửi đơn tố cáo.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra xác định Lợi có liên quan đến một vụ án đưa hối lộ khác xảy ra tại Phòng Giao dịch Đại Lộc (thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNN Đắk Lắk) năm 2014. Theo đó, tháng 4/2014, Lợi thế chấp sổ đỏ thửa đất 4151 để vay vốn tại Phòng Giao dịch Đại Lộc (thuộc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk). Sau khi được Lợi hứa hẹn bồi dưỡng, Nguyễn Văn Phúc (nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Đại Lộc) và Nguyễn Đức Trọng (nguyên tổ trưởng Tổ Tín dụng) đã đồng ý cho Lợi vay 1,8 tỷ đồng với điều kiện ngoài thế chấp sổ đỏ nói trên còn phải thế chấp thêm 1 sổ đỏ thửa đất 4380.

Do Lợi chưa thế chấp sổ đỏ thửa 4380 nên chỉ được giải ngân 1,5 tỷ đồng. Vì vậy bị cáo Lợi bồi dưỡng cho Phúc 30 triệu đồng, Trọng 20 triệu đồng để được tiếp tục giải ngân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không có bằng chứng Trọng nhận 20 triệu đồng từ Lợi nên không truy tố người này.

Như đã thông tin, trước đó Lợi đã lập trang Facebook chống tham nhũng viết nhiều bài, đăng hình ảnh, clip và thu thập tài liệu chứng cứ tố cáo tiêu cực của nhiều cán bộ, công chức tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Từ đây, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nhiều vụ việc và có hàng chục cán bộ, công chức bị xử lý.

Tây Nguyên