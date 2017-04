Diệp Tử My là người tình bốc lửa và có nhiều cảnh nóng nhất với vua hài Hong Kong.

Diệp Tử My là người tình bốc lửa và có nhiều cảnh nóng nhất với vua hài Hong Kong. Vua hài Hong Kong từng chia sẻ, vẻ đẹp thuở thanh xuân của cô đến nay chưa có "Tinh mỹ nhân" (mỹ nhân được Châu Tinh Trì phát hiện và lăng xê) nào sánh kịp. Trong ảnh, Diệp Tử My tự tin khoe dáng cùng Châu Tinh Trì trong phim "Thánh tình" 1991.

Từ một người đẹp vô danh, Diệp Tử My nhanh chóng nổi tiếng trong làng giải trí Hong Kong nhờ những thước phim gợi cảm trong "Liêu trai diễm đàm" năm 1987.

Diệp Tử My từng chia sẻ, cô không ngại diễn cảnh hở hang hay táo bạo, chỉ cần nó phục vụ cho nội dung phim. Hơn nữa: "Sexy chẳng có gì là sai cả".

Nữ diễn viên sinh năm 1966 được xem như người tình màn ảnh bốc lửa nhất của Châu Tinh Trì.

Tác phẩm điện ảnh nổi bật của cô là "Liêu trai diễm đàm", kể về câu chuyện của ba nàng tiên rơi vào tình yêu với một học giả đẹp trai. Nhưng rồi họ sớm khám phá ra rằng vẻ ngoài thư sinh của anh chàng này lại che giấu một bí mật khủng khiếp.

Cho đến nay, tạo hình gợi cảm trong phim cổ trang của Diệp Tử My thuở xưa vẫn được cho là quá táo bạo.

Bộ phim "Thánh tình" giúp Tử My dành danh hiệu "người tình bốc lửa nhất màn ảnh" của Châu Tinh Trì. Cô cũng gắn bó với vua hài trong nhiều bộ phim khác như "Anh em trừ yêu" hay "Truyền nhân của rồng"...

Vẻ gợi cảm của Diệp Tử My ở tuổi trung niên.

Tự tin diễn cảnh nóng không cần đóng thế, Diệp Tử Mi đã trở thành "con át chủ bài" của nhiều nhà sản xuất Hồng Kông.

Mỹ nữ họ Diệp vào vai cô thiên kim tiểu thư Ngọc Hương có nhan sắc quyến rũ khiến chàng công tử Vị Ương Sinh (Ngô Khải Hoa) mê mẩn trong "Nhục Bồ Đoàn". Do bị đám bạn xấu xúi giục, Vị Ương Sinh bỏ bê vợ ở nhà ra ngoài tìm thú vui khiến Ngọc Hương rất buồn bã. Trong lúc chán nản, cô bị tay thôn phu (Từ Cẩm Giang đóng) cưỡng bức khi đang tắm.

Diệp Tử My đọ sắc bên hai bạn diễn trong "Đặc khu ái nô" năm 1992.

Trong "To Be Number One", cô vào vai Mi Mi - tình nhân của Hào Thọt (Lữ Lương Vỹ).

Người đẹp 6X có không ít cảnh nhạy cảm với bạn diễn trong gần 20 tác phẩm điện và truyền hình.

Dung nhan tuổi 50 của nữ hoàng cảnh nóng một thời.

Người đẹp họ Diệp có mối quan hệ rất thân thiết với Châu Tinh Trì.

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng được trông thấy mặc giản dị đi ăn cùng chồng là một bác sĩ họ Lữ. Cô hiện không hoạt động trong làng giải trí mà tập trung kinh doanh và là một bà chủ giàu có.