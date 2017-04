Trong tháng 3 đã có 26.872 ôtô mới đến tay khách hàng Việt, mức tăng trưởng đạt 52% so với tháng 2 và 8% so với tháng 3/2016.

Sau 2 tháng doanh số liên tục sụt giảm, thị trường ôtô Việt trong tháng 3 đã có sự khởi sắc với sự tăng trưởng doanh số của hầu hết hãng xe. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA),doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.872 xe, bao gồm 16.805 xe du lịch; 8.278 xe thương mại và 1.789 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch tăng 67%; xe thương mại tăng 31% và xe chuyên dụng tăng 45% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 18.388 xe, tăng 35% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.484 xe, tăng 114% so với tháng 2. Tính đến hết quý I/2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 64.729 xe, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ôtô du lịch tăng 23%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 13%.

Ở phân khúc xe du lịch, người Việt vẫn chuộng mua các dòng xe sedan khi có 6.438 chiếc bán ra trong tháng 3. Khu vực phía Bắc tiêu thụ nhiều hơn cả với 3.031 chiếc, tiếp đến là khu vực phía Nam với 2.588 xe và miền Trung là 819 chiếc. Dòng SUV được người Việt mua nhiều thứ 2 với 3.090 xe bán ra. Mức độ ưa chuộng theo khu vực vẫn theo thứ tự miền Bắc, miền Nam và miền Trung. Hai dòng xe MPV và Hatchback hút khách sau sedan và SUV.

Phân khúc xe thương mại, xe tải nhỏ bán tốt hơn cả với 2.429 chiếc đến tay khách hàng Việt. Xe tải cỡ trung cũng có mức tiêu thụ tốt với doanh số hơn 1.700 chiếc. Trong tháng 3 đã có 1.595 xe bán tải được tiêu thụ, trong đó, riêng dòng Ford Ranger đã chiếm 2/3 với doanh số 1.014 chiếc.

Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 3 vẫn là những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Toyota Innova, Mazda 3 hay Ford Ecosport. Mặc dù vậy, lần đầu tiên Nissan X-Trail cũng lọt vào top 10 này.

