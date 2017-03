Bị can khai quá trình đuổi theo ông Vin đã bức xúc nên lao vào hành hung lái xe ba gác. Trước khi người này bị khởi tố, cha con ông Nhu đã vướng lao lý.

Ngày 22/3, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết đơn vị đã khởi tố bị can thứ 3 trong vụ thương binh Hoàng Tiến Vin (62 tuổi) bị đánh do va chạm giao thông hôm 28 Tết. Người này tên Bùi Bá Hùng (23 tuổi, ở huyện Chương Mỹ).

“Quá trình đuổi theo ông Vin, anh ta bức xúc nên lao vào hành hung lái xe ba gác”, đại diện cơ quan điều tra nói và cho biết bị can Hùng đang được tại ngoại.

Lái xe ba gác bị khống chế. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chiều 25/1 (tức 28 Tết), ông Vin lái xe 3 gác trên tỉnh lộ 419 thì va chạm với ôtô do ông Nguyễn Bá Nhu (51 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Vụ va chạm khiến chiếc xe 4 chỗ trầy xước sơn, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính. Thấy ông Vin điều khiển xe rời khỏi hiện trường, ông Nhu đuổi theo, hô hào người dân chặn chiếc xe ba gác.

Sau khoảng 3 km truy đuổi, bố con ông Nhu dừng được xe, lao vào đánh ông Vin. Người dân địa phương đã quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Hôm vụ án xảy ra, cảnh sát đã đưa những người liên quan về trụ sở. Sau khi cung cấp thông tin, ông Vin được đưa vào bệnh viện điều trị vết thương với tỷ lệ thương tật được xác định là 15%.

Ngày 9/2, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nhu và con trai về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Bị can Nhu bị tạm giam, còn anh Tài được tại ngoại.

Tùng Lâm