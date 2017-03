Tối 17-3, Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa có thêm một người trúng giải độc đắc vé số tự chọn Mega 6/45

Kỳ quay thứ 103 của giải xổ số tự chọn tối ngày 17-3 đã tìm ra dãy số may mắn 07-12-24-43-44-45 trúng độc đắc (Jackpot) trị giá hơn 43 tỉ đồng.

Kết quả kỳ quay 103 của giải xổ số tự chọn

Ngoài giải đặc biệt, kỳ mở thưởng này còn có 56 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 3.008 giải nhì (300.000 đồng) và 53.995 giải ba (30.000 đồng/giải).

Sau khi trừ thuế, người chơi may mắn sẽ nhận về khoảng 39 tỉ đồng theo hình thức chuyển khoản. Người trúng có 60 ngày để nhận giải tại các chi nhánh TP HCM, Cần Thơ và Hải Phòng của đơn vị phát hành.

Đây là người thứ 19 trúng độc đắc loại hình xổ số Mega 6/45 và là người trúng thứ 12 tính từ đầu năm 2017 đến nay.

Trước đó, Vietlott công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2017 với mức tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016. Cụ thể, tổng doanh thu bán vé trong tháng 1 và 2 năm 2017 đạt khoảng 756 tỉ đồng, tức bình quân đạt 378 tỉ đồng/tháng, tức tăng 42% so với trung bình tháng trong năm 2016 (266 tỉ đồng/tháng). Còn doanh thu bình quân ngày (59 ngày trong hai tháng đầu tiên năm 2017) đạt 12,8 tỉ đồng/ngày, tức tăng 34% so với doanh thu bán vé bình quân ngày của năm 2016.

V.Vinh