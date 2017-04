Chúng tôi giải thích nhưng người thân nạn nhân cho rằng, sự thật con họ bị chết chìm nên không cần mổ tử thi....

Ngày 7- 4, cơ quan chức năng huyện Đông Hải, Bạc Liêu cho biết, sau thời gian dài thuyết phục gia đình nạn nhân Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền) và Lê Ngọc Hân (SN 2001, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) khám nghiệm tử thi phục vụ cho công tác điều tra nhưng họ không đồng ý.

“Chúng tôi giải thích nhưng người thân nạn nhân cho rằng, sự thật con họ bị chết chìm nên không cần mổ tử thi. Vả lại, họ cam kết không yêu cầu khiếu nại. Do đó, việc không khám nghiệm tử thi rất khó cho công tác điều tra”, một cán bộ Công an huyện Đông Hải cho biết.

Trao đổi với PV, đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Người thân yêu cầu không khám nghiệm tử thi không có nghĩa là cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét xử lý theo đúng pháp luật. Lực lượng công an đang thu thập hồ sơ, chứng cứ có liên quan đến vụ chìm tàu”.

Tối ngày 6-4, cơ quan chức năng nhận được trình báo của ông Trương Văn Gương (SN 1952, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào) có cháu ngoại là Lưu Thị Mỹ Duyên (SN 1997) bị mất tích. Hiện những người nhập viện điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Các nạn nhân vụ chìm tàu điều trị tại bệnh viện.

Theo lời ông Gương, Duyên mồ côi cha mẹ, sống với ông bà ngoại. Hiện Duyên bán quần áo may sẳn thuê tại thị trấn. “11 giờ ngày 6-4, vợ tôi không thấy cháu về ăn cơm nên gọi cho Duyên nhưng điện thoại không liên lạc được. Vợ tôi đi tìm thì được chủ tiệm quần áo cho biết Duyên xin nghỉ 1 ngày để đi lễ hội Nghinh Ông với nhóm bạn gái. Mấy đứa bạn của Duyên hiện đang ở bệnh viện. Họ nói rằng đã cùng cháu tôi xuống chiếc tàu bị chìm. Lúc sóng lớn, nước tràn lên tàu thì Duyên chui vô cabin rồi sau đó tàu chìm sau đó vài phút”, ông Gương kể lại. Lực lượng vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm.

10 giờ ngày 6-4, tàu cá mang biển số BL 93322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào, con bà Lời) điều khiển, chở 39 người tham gia lễ hội Nghinh Ông. Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn, xảy ra chìm tàu.

Các lực lượng chức năng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn. Nguyên nhân tàu bị chìm tai nạn bước đầu được xác định là do tàu gặp phải sóng to, gió lớn, tàu chở quá tải, tài công có dấu hiệu không chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy.

Theo Thiện Thảo/Công an TP.HCM