Sốt xuất huyết lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút Dengue sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Vậy người sốt xuất huyết nên ăn gì để bệnh mau khỏi?

Nước cam

Nước cam chứa nhiều vitamin, đặc biệt hàm lượng nước nhiều giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn, tăng lượng nước tiểu giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Cháo, súp

Cháo giúp bạn tăng cường sức lực, đẩy lùi bệnh tật. Trong trường hợp bị sốt quá cao, cơ thể bị suy nhược, cảm giác ăn không ngon, bụng bị đầy chướng, mạch yếu... nên sử dụng một số loại thực phẩm bồi bổ cơ thể. Bạn có thể nấu cháo thịt bò, lươn, hoàng kỳ, táo đỏ, quả bí đỏ, khoang lang, thịt lợn... Nên nấu cháo hơi loãng, không nên nấu quá đặc tránh trường hợp người bị sốt xuất huyết chán ăn.

Khi người bệnh chán ăn cháo, bạn có thể đổi qua món súp, món ăn này giúp người mắc bệnh kích thích được cơn đói, cải thiện vị giác qua món ăn. Cơ thể được bổ sung nhiều chất, giúp người mắc bệnh sốt xuất huyết mau khỏi.

Chất đạm

Bổ sung nước thôi chưa đủ, bạn cần phải bổ sung chất đạm cho cơ thể. Những thực phẩm như trứng, sữa, hoặc những sản phẩm làm từ sữa sẽ giúp người bệnh khỏe hơn vào thời điểm mắc bệnh. Người mắc bệnh sốt xuất huyết không nhất thiết phải kiêng đồ tanh, bạn có thể cho người bệnh ăn cá hoặc thịt gà để đẩy lùi vi rút sốt xuất huyết.

Trà gừng

Khi bị sốt xuất huyết, cơ thể sẽ cảm thấy lạnh toàn thân, lúc này có thể uống một chút trà gừng giúp làm ấm cơ thể. Đặc biệt cảm giác buồn nôn sẽ nhanh chóng qua, kích thích vị giác ăn uống của bạn.

Đu đủ

Đu đủ là loại quả rất tốt cho những bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Sử dụng đu đủ bằng cách ăn trực tiếp, hoặc nghiền nát 2 miếng đu đủ lấy nước. Uống nước ép này mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối giúp cơ thể bớt mệt mỏi.

Nước dừa

Không thể phủ nhận công dụng hữu ích từ nước dừa với người mắc bệnh sốt xuất huyết. Nước dừa bổ sung, cải thiện chất khoáng bị mất đi trong cơ thể. Uống nước dừa còn giúp bổ sung chất điện giải, giúp hạ sốt hiệu quả.

Tỏi

Tỏi có chứa tromboxan A2 làm tăng tiểu cầu. Bạn có thể sử dụng tỏi để chế biến các món ăn hàng ngày.

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên và các thuộc tính homeostatic. Chỉ cần uống một thìa nước ép củ cải tươi sẽ giúp bạn tăng lượng tiểu cầu.

Rau chân vịt

Đặc biệt rau chân vịt và cải xoăn rất tốt khi tiểu cầu thấp. Cách tốt nhất là ăn tươi những loại rau này.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C được tạo thành từ axit ascorbic và citric giúp tăng lượng tiểu cầu. Nó là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và liều cao hơn vitamin C sẽ ngăn ngừa tổn thương gốc tự do của tiểu cầu. Các thực phẩm giàu vitamin như cam, chanh, dâu tây, kiwi…

Bí ngô

Bí ngô giàu vitamin A, giúp hỗ trợ sự phát triển tiểu cầu và điều chỉnh các protein được sản xuất bởi các tế bào cơ thể. Một nửa ly nước ép bí ngô tươi với một thìa mật ong có thể giúp tăng lượng tiểu cầu. Để phát huy hiệu quả bạn nên uống ít nhất 2-3 ly mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bệnh nhân sốt xuất huyết mau khỏi bệnh.

