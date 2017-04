** Nhiều chuyến bay hủy, hoãn, hạ cánh nơi khác Đây là cơn mưa rất to, quá hiếm gặp khi mưa trái mùa. Trận mưa trắng trời kéo dài từ trưa đến tối 1.4, hiện vẫn tiếp diễn khiến cho cả trên trời lẫn dưới đất đều 'kẹt cứng'. Xe máy chết ngộp khiến người Sài Gòn đẩy bộ.

Sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa chiều 1.4.2017

Mưa rất to trái mùa hiếm gặp

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết từ 13 giờ 55 phút, TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa. Lượng mưa tại quận 1 là 37mm, tại quận Tân Bình là 159,8 mm và hiện vẫn còn mưa.

Theo ThS Quyết, nguyên nhân gây mưa rất to hôm nay tại TP.HCM là do áp cao cận nâng trục lên phía bắc, tạo điều kiện cho rãnh thấp xích đạo dịch về phía bắc gây nên những nhiễu động. Dự báo, ngày mai Nam Bộ vẫn còn mưa nhưng sẽ giảm so với hôm nay.

VIDEO: Mưa lớn kéo dài ở Sài Gòn chiều 1.4 khiến hàng loạt tuyến đường ngập nặng

Đánh giá về vũ lượng thu được, ThS Quyết cho biết đây là một trong những cơn mưa rất to hiếm gặp kể từ trận mưa lịch sử ngày 26.9.2016. Đến 20 giờ tối nay, hiện cơn mưa đã giảm bớt nhưng vẫn còn kéo dài ở một số quận huyện của TP.HCM, đặc biệt là quận Tân Bình, Tân Phú...

Đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, mưa lớn vẫn đang khá lớn và chưa có dấu hiệu dừng lại

Từ 13 giờ 55 phút chiều nay, TP.HCM bắt đầu có mưa rất to kèm sấm chớp tại khắp các quận, huyện. Cơn mưa bất gờ khiến nhiều người đã phải xuống xe dắt bộ vì chết máy. Nhiều đoạn đường nước ngập không kịp rút dù mưa đã giảm.

“Đây là cơn mưa rất to và hiếm gặp ở TP.HCM. Thường thì trong mùa mưa, lâu lâu TP.HCM mới có mưa với lượng mưa như vậy nhưng hiện giờ đang là mùa khô. Cơn mưa này chỉ xếp sau cơn mưa lịch sử vào ngày 26.9.2016”, ThS Quyết nhận định.

Ngoài ra, ThS Quyết cho biết cơn mưa chiều nay có dông, sét nhưng cường độ không mạnh, không quá nguy hiểm, Tuy nhiên, người dân cần đề phòng xảy ra gió giật mạnh làm đổ cây, biển quảng cáo rơi.

Kẹt từ trên trời xuống đất

Không chỉ trên đường mà cả trên trời, cơn mưa lớn cũng đã khiến cho một số chuyến bay tốn khá nhiều thời gian để hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh H.Quỳnh, hành khách đi chuyến bay Quy Nhơn - Sài Gòn lẽ ra đã đáp lúc 14 giờ 50 nhưng vì mưa lớn mãi đến 15 giờ 50 máy bay mới có thể đáp xuống mặt đất.

Sân bay Tân Sơn Nhất trong cơn mưa lớn vào chiều 1.4.2017

Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều nay đã khiến nhiều chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM bị chậm, hủy. Tối nay Vietnam Airlines (VNA) thông báo, có 35 chuyến bay đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng giờ khai thác từ 30 phút - 2 tiếng do tình hình thời tiết xấu.

Theo ông Lê Hoàng Dũng, Chánh văn phòng, người phát ngôn của VNA, việc vận chuyển hành khách, hàng hóa tại khu vực sân đỗ cũng gặp khó khăn do mưa lụt. VNA đã thực hiện các giải pháp điều hành để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, ưu tiên các chuyến bay nối chuyến quốc tế để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của hành khách.

Còn theo đại diện hãng hàng không Vietjet, do mưa lớn nên nhiều máy bay tại Tân Sơn Nhất không đỗ được. Vì vậy, nhiều chuyến bay cất cánh từ Tân Sơn Nhất phải chờ 1-2 tiếng đồng hồ. Đồng thời, cũng do mưa lớn nên có 4 chuyến bay đến không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất mà phải hạ cánh tại sân bay sân bay Cam Ranh và 1 chuyến phải hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ để chờ quay về Tân Sơn Nhất.

Cũng do mưa lớn, Vietjet quyết định không khai thác 2 chuyến bay từ TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại.

Đường Gò Dầu, quận Tân Phú, người dân băng qua con đường ngập nước nước về nhà

Đường Phan Sào Nam mực nước ngập vẫn còn khá cao, nhiều người dân đã phải chọn đường khác di chuyển, không dám đi ngang con đường này

Xe máy bị "chết ngộp" trên đường Phan Sào Nam

Hầu hết xe máy qua đường Phan Sào Nam quận Tân Bình đều bị tắt máy

19 giờ 15 phút, đường Ni Sư Huỳnh Liên quận Tân Bình vẫn chưa rút nước dù mưa đã giảm

19 giờ tối trên đường Hồng Lạc, quận Tân Bình nhiều người điều khiển xe máy đi qua khu vực này đều chịu cảnh dắt bộ

Độc Lập - Vũ Phượng - Đình Mười