Lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho rằng chủ nhà nghỉ nói sai sự thật khi tố cáo bị nhóm người lạ mặt uy hiếp.

Trao đổi với Zing.vn chiều 16/4, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết người cầm súng xuất hiện tại nhà nghỉ Việt Thanh ở khu phố 7 (thị trấn Dương Đông) vào trưa 10/4, là cán bộ công an.

Theo ông Nhanh, cảnh sát mặt thường phục này đến hiện trường để giải quyết xung đột chứ không uy hiếp chủ nhà nghỉ là anh Phạm Văn Sĩ (40 tuổi).

Thanh niên mặc áo đỏ rút vật giống súng tại nhà nghỉ Việt Thanh vào trưa 10/4. Ảnh chủ nhà nghỉ cung cấp.

"Chủ đất cho Sĩ thuê đã bán tài sản cho người khác. Chủ mới đến đòi đất thì xảy ra mâu thuẫn với Sĩ. Nhóm của Sĩ đông lắm, đánh người ta nên công an đến can thiệp, nếu đủ yếu tố công an sẽ xử lý hình sự", người đứng đầu Công an huyện Phú Quốc nói.

Bác lời đại tá Nhanh, anh Sĩ nói trưa 10/4, một nhóm người kéo tới nhà nghỉ Việt Thanh để gây rối. Họ yêu cầu anh ngưng kinh doanh.

"Nhóm lạ mặt còn đòi kiểm tra thủ tục hành chính đối với nhà nghỉ. Tôi hỏi công lệnh đâu, từ cơ quan nào đến nhưng họ không trả lời và xô xát tôi", anh Sĩ nói và cho biết thêm thời điểm đó có người còn rút một vật giống súng đe dọa, khiến nhân viên và du khách hoảng sợ.

Khẩu súng được người mặc áo đỏ cho vào túi quần. Ảnh chủ nhà nghỉ cung cấp.

Theo anh Sĩ, Công an thị trấn Dương Đông có mặt ngay sau đó nhưng không lập biên bản sự việc và để nhóm người lạ mặt ra về.

"Theo tôi được biết, người mặc áo đỏ rút súng tại nhà nghỉ tên là Đỉnh. Có công an nào mà mặc thường phục đến yêu cầu chúng tôi cho kiểm tra hành chính hay không. Ông Nhanh giải thích thật vô lý", anh Sĩ bức xúc.

Zing.vn liên lạc với đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, để hỏi vụ việc. Đại tá Tín nói chưa nắm thông tin và sẽ yêu cầu Công an Phú Quốc báo cáo.

Nhà nghỉ Việt Thanh ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường