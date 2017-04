Nghi người phụ nữ lạ mặt có động cơ xấu, người dân xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã vây bắt. Rất may công an xã đã có mặt kịp thời, giải tán đám đông, đưa người này về trụ sở.

Ngày 18/4, ông Nguyễn Ngọc Phước, Trưởng Công an xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận, đơn vị vừa “giải cứu” một người phụ nữ bị người dân vây bắt vì nghi thôi miên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, một người phụ nữ đi xe máy tới nhà ông Nguyễn Văn khương, trú xóm 10, xã Diễn Xuân. Khi vừa gặp ông Khương, người này bất ngờ ngỏ ý hỏi vay 20 triệu đồng để cho con đi nước ngoài. Do không quen biết, ông Khương không trả lời và quay vào nhà, người phụ nữ lạ mặt liền phóng xe bỏ đi. Tuy nhiên, do nghi ngờ người phụ nữ trên có động cơ xấu, ông Khương đã hô hoán bà con địa phương tổ chức truy đuổi, vây bắt. Đối tượng lạ mặt bị người dân địa phương vây bắt, do nghi có động cơ xấu. Nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hạnh có mặt kịp thời để giải tán đám đông, đồng thời đưa đối tượng nghi vấn về trụ sở để làm việc. Người phụ nữ khai tên là Bùi Thị Bé, quê quán ở huyện Yên Thành, hiện đang sống ở xã Diễn Bích. Hiện, người phụ nữ này đã được đưa về trụ sở Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ. Anh Ngọc Xem thêm video: