Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) xác định nạn nhân tự thiêu và nguyên nhân do buồn chuyện gia đình, không có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Chiều 13/3, đại tá Nguyễn Thành Lên, Trưởng Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, chờ kết quả giám định để làm rõ danh tính một phụ nữ tự thiêu.

Nạn nhân là một phụ nữ, trong độ tuổi 35 đến 40, thi thể được phát hiện tại khu dân cư trên địa bàn phường 3, vào sáng 12/3. Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân bị cháy đen, tứ chi co quắp nên không thể nhận dạng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh E.X.

Theo nhiều người dân sống gần hiện trường, khoảng 5h sáng cùng ngày, họ thấy lửa cháy trên bãi đất trống trong khu dân cư. Mọi người nghĩ rằng có ai đó đốt rác nên họ không để ý, nhưng đến khoảng một giờ đồng hồ sau thì phát hiện một thi thể bị cháy đen.

Theo đại tá Lên, qua khám nghiệm cùng kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là người từ địa phương khác đến Cao Lãnh sinh sống, làm thuê. Người này từng có chồng nhưng đang sống cùng mẹ già.

“Cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do tự thiêu, không có dấu hiệu tội phạm. Nguyên nhân do buồn chuyện gia đình. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và chờ kết quả giám định chính xác danh tính nạn nhân”, đại tá Lên nói.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh Google Map.

Minh Anh