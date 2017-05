Mong muốn vớt vát lại chút vốn liếng, chị Xuyến mới quyết định mổ con lợn nhà đang nuôi rồi tự mang đi bán. Tuy nhiên, chị bị 2 người bán thịt lợn gần đó mang dầu luyn trộn chất thải hắt lên người và thịt của chị.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bên sạp thịt lợn của mình bị hắt đầy dầu luyn trộn chất thải. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 11/5, tại khu vực chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Theo như nội dung trong đoạn clip, do gần đây giá lợn xuống thấp, nếu bán cho thương lái thì không đủ vốn nên gia đình người phụ nữ trên đã quyết định mổ thịt từ quê mang lên chợ bán, mong gỡ lại chút vốn liếng. Tuy nhiên, khi chị đang bày thịt để bán ở chợ thì bất ngờ 2 người phụ nữ xách theo xô dầu luyn trộn chất thải hất thẳng lên người, phản thịt lợn, sau đó bỏ đi.

Chị Xuyến bần thần bên cạnh sạp thịt lợn của mình bị hắt đầy chất thải.

Người phụ nữ bị hại được xác định tên là Xuyến, quê tại huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng. Chị Xuyến vốn bán cá tôm ở chợ Lương Văn Can. Mấy ngày gần đây, tiếc đàn lợn nhà nuôi không bán được nên chị đã mổ đem ra chợ này bán những mong gỡ lại chút vốn, nhưng không may lại bị chơi xấu như vậy.

Theo một số tiểu thương chứng kiến vụ việc, tại thời điểm trên chị Xuyến bán thịt lợn giá rẻ với mức 45.000-50.000 đồng/kg trong khi hai người phụ nữ gần đó bán giá 70.000-80.000 đồng/kg.

Gần như tất cả thịt lợn của chị đã bị dầu luyn trộn chất thải làm bẩn.

Quá sốc và sợ hãi nên chị Xuyến chỉ biết khóc, nhìn số thịt bị hắt đầy dầu luyn trộn chất thải. Thấy vậy, một số tiểu thương đang buôn bán tại chợ Lương Văn Can đã nhanh chóng thông báo đến Ban quản lý chợ cùng công an phường tới giải quyết.

Tối ngày 11/5, đại diện Công an phường Máy Tơ cho biết sau khi nhận được tin báo công an phường đã nhanh chóng tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ngô Quyền điều tra làm rõ vụ việc.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh trên và clip đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ để kêu gọi, giúp chị Xuyến lấy lại được công bằng và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Ai cũng bày tỏ sự tức giận trước việc làm vô nhân tính của 2 người phụ nữ tạt dầu luyn trộn chất thải vào chị Xuyến.

Ai cũng phẫn nộ trước cảnh tượng chị Xuyến bị chơi xấu.

“Cùng là con người mà sao ác độc quá! Cực chẳng đã người ta mới phải tự mổ lợn rồi ra chợ ngồi bán, vậy mà nỡ lòng nào lại làm vậy” – bạn N.N.M. bình luận.

“Mong công an nhanh chóng trị tội 2 kẻ vô lương tâm kia. Chỉ vì vài đồng lợi nhuận mà hại người ta thành ra như vậy. Đúng là mất nhân tính, không có tình người” – bạn M.A. chia sẻ.

“Thương chị quá bị bọn ác nhơn hãm hại. Mong ông trời có mắt, trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra chuyện này” – bạn H.T.D. bức xúc.

Clip chị Xuyên bị hắt dầu luyn trộn chất thải vào người.

Minh Trang