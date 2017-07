Đang chạy xe máy trong đêm vắng về nhà, nạn nhân bị ba thanh niên đạp ngã xe, xông vào đánh tới tấp rồi cướp xe tẩu thoát.

Ngày 29-7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM hiện đang điều tra, truy xét 1 nhóm đối tượng vừa gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

Theo trình báo của chị Trương Thị Thu B. ( 20 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Bình Chánh) khoảng 21 giờ ngày 26-7, chị này chạy xe máy hiệu AirBlade trên địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Khi đến đường nội bộ thuộc ấp 3, xã An Phú Tây thì bất ngờ có 3 thanh niên đi 2 xe gắn máy từ phía sau chạy lên, áp sát, đạp ngã.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, chị B. bị nhóm thanh niên 3 người trên xông vào đánh tới tấp. Nạn nhân chống đỡ, bỏ chạy thì bị các đối tượng này lấy xe, rú ga tẩu thoát. Do đường vắng, nạn nhân tri hô nhưng không ai kịp ứng cứu.

Lúc sau, người đi đường giúp đỡ nạn nhân đến công an trình báo. Cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhóm cướp. Chị B. khai báo trong cốp xe gắn máy bị cướp còn có 1 nhẫn vàng, hơn 1 triệu đồng và 1 số giấy tờ cá nhân quan trọng.