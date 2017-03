Nhiều khách Tây rất ngạc nhiên trước cảnh đoàn "giành lại vỉa hè" quận 1 thực thi nhiệm vụ, đồng loạt rút điện thoại, iPad quay lại cảnh tượng "lạ" ở Việt Nam, và xì xồ bàn tán.

Các "ôngTây" đang hào hứng ghi hình đoàn chức năng quận 1 giải cứu vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu

Vừa qua, quận 1 tiếp tục tiến hành chiến dịch giành lại vỉa hè ở các khu phố Tây trên các đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Thái... Rất nhiều du khách ngoại quốc ban đầu tỏ ra ngạc nhiên khi lực lượng chức năng xuất hiện với những hành động rất quyết liệt. Sau khi được người xung quanh giải thích thì có vẻ họ đã hiểu ra vấn đề.

Quận 1 là nơi tập trung nhiều du khách quốc tế. Chiến dịch ra quân giành lại vỉa hè mà chính quyền quận phát động nhằm đem lại phong thái văn minh trật tự đô thị, làm TP.HCM đẹp hơn trong mắt du khách. Đặc biệt việc lấy lại vỉa hè thoáng đãng sẽ thuận tiện hơn cho du khách trong việc đi dạo trung tâm TP.HCM vì nhiều khách Tây rất sợ đi xuống lòng đường vốn luôn 'nhộn nhịp' các dòng xe.

Một số hình ảnh khách Tây và người dân đứng xem ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dẹp dọn trật tự lòng lề đường:

Một người đàn ông nước ngoài dừng chân lại xem lực lượng chức năng Việt Nam thực thi nhiệm vụ trên đường Hồ Tùng Mậu

Vẻ thích thú của một đôi vợ chồng người nước ngoài khi chứng kiến công việc "giải cứu vỉa hè" của quận 1

Các vị khách nước ngoài đang "nhiệt tình" quay cảnh đoàn kiểm tra "giành vỉa hè" quận 1 thi hành công vụ và bàn tán xôn xao...

Khi nhìn lực lượng chức năng tháo dỡ trụ đèn trang trí lấn chiếm vỉa hè

Ông Tây này chăm chú dán mắt vào màn hình Ipad

Nâng ly bia giữa trưa nắng gắt, sảng khoái xem cảnh tượng "lạ" ở Việt Nam

Một khách Tây thích thú ghi hình cảnh đoàn kiểm tra quận 1 giải cứu vỉa hè trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cô gái Việt đang giải thích cho khách ngoại quốc điều gì đang xảy ra

Mái tóc bạc phơ, cụ ông nhìn lực lượng chức năng đang sắp tháo dỡ biển hiệu lấn chiếm không gian nhà mình ở bên dưới

Nhân viên quán Bún bò gánh đang xe cẩu "ngoạm" một bảng hiệu lấn chiếm không gian của một quán chè kế bên

Đứng trên cao, các nhân viên quán chè chỉ trỏ: "Ông Đoàn Ngọc Hải kìa!". Ông Hải đang bận rộn chỉ đạo lực các cán bộ dưới cấp của mình thực thi nhiệm vụ

Người dân trên đường Hồ Tùng Mậu đang đứng trên lầu cao quan sát đoàn kiểm tra trật tự lòng lề đường quận 1 đang thi hành công vụ

Một chiến sĩ công an đang đứng trên lầu trụ sở Công an phường Bến Nghé nhìn ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo lực lượng chức năng bên dưới

Người dân dừng xe xem đoàn kiểm tra quận 1 giải cứu vỉa hè

Rất đông người dân tập trung, hò reo chứng kiến các mái hiên, bảng hiệu lấn chiếm bị tháo dỡ

Lực lượng của ông Đoàn Ngọc Hải làm xôn xao con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Thúc Kháng

"Ông Hải kìa!", nhiều tiếng reo hò khi thấy vị phó chủ tich quận 1 đi trên đường

Có người còn cầm cùng lúc hai cái điện thoại để quay hình vị phó chủ tịch quận "vi hành", có cả truyền hình trực tiếp cảnh này trên trang cá nhân

Người dân hiếu kỳ tập trung xem đoàn kiểm tra quận 1 kéo chiếc xe đỗ không đúng nơi quy định về kho

Các CSGT phải rất vất vả để ổn định trật tự, giao thông không bị ùn tắc

Cô gái này đứng trước một cửa hiệu đường Tôn Thất Tùng, livestream, thuyết minh cho người bạn ở xa: "Mr Hải đã đến đây!"

Nhân viên một tiệm massage trên đường Trương Định túa ra xem đoàn kiểm tra "giành vỉa hè" quận 1 thi hành công vụ

Người dân chung cư 14, đường Trương Định tập trung dõi mắt theo dõi

"Nhân vật chính" Đoàn Ngọc Hải được rất nhiều người dân quan tâm

Hơn một tháng "ra quân", chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ ở quận 1 đã được nhận được sự đồng thuận cao hơn từ phía người dân. Cụ thể có nhiều hộ kinh doanh biết "hy sinh lợi ích nhỏ vì lợi ích chung", tự nguyện tháo dỡ những bảng hiệu, mái che lấn chiếm không gian, dọn dẹp bàn ghế trên vỉa hè vào trong, đỗ xe đúng nơi quy định. Quận 1 đã trở thành tâm điểm dư luận, truyền thông trong những ngày qua, đặc biệt là sự xuống đường, đích thân chỉ đạo trực tiếp của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1. Chiến dịch đã lan rộng ra nhiều quận khác tại TP.HCM nói riêng và các thành phố khác trên cả nước nói chung. Hôm qua, 12.3, ông Đinh La Thăng, Bí thư TP.HCM đã nói: "Chúng ta cần có những người quyết liệt như anh Đoàn Ngọc Hải. Đừng để anh Hải trở thành ngôi sao cô đơn, lẻ loi trên đường mải như thế được". Câu nói mang ý nghĩa ủng hộ và yêu cầu các quận, huyện khác noi theo chiến dịch "giải cứu" vỉa hè của quận 1.

Vị phó chủ tịch quận 1 đã từng chia sẻ với báo điện tử Một Thế Giới: "Cha tôi là công nhân, mẹ tôi là giáo viên. Từ năm 1981, hai ông bà phải làm thêm, kiếm thu nhập mới đủ nuôi con cái. Sáng tinh mơ, cha mẹ tôi đã mang thúng xôi đậu phộng bày ra vỉa hè đường Lê Duẩn bán... Không đủ sống, sau này ông bà chuyển sáng bán phở, bánh cuốn... Khi trời còn chưa kịp sáng, ông bà đã thức dậy, lúi húi bày bán ghế trên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi. Chật vật, vất vả như vậy, cha mẹ tôi đã nuôi các con khôn lớn. Suốt 20 năm, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh công an đuổi bắt, không cho ba mẹ tôi buôn bán nữa. Sau ông bà dời gánh hàng về đường Đồng Khởi, trước rạp Eden buôn bán. Vì vậy, tôi rất thông cảm và chia sẻ với bà con, cô bác nghèo bán hàng rong. Nhiều đêm tôi trăn trở khi nghĩ đến những mảnh đời buôn thúng gánh bưng". Ông Hải cũng cho biết Quận 1 đã có đề án bố trí cho bà con nghèo bán hàng rong (trong đó có hơn 500 hộ nghèo là dân quận 1) tại một số vỉa hè, công viên có quản lý chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự. Đề án đã trình lên UBND TP.HCM, chờ chấp thuận về mặt chủ trương.

Bài, ảnh. clip: Dương Cầm