Tại buổi làm việc mới đây với Tổng cục Đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết mặc dù luật Nhà ở ban hành năm 2014 đã mở cho người nước ngoài mua nhà tại VN, nhưng đến nay người nước ngoài vẫn chưa thể mua được nhà tại VN do thủ tục cấp giấy chứng nhận còn vướng mắc.

Cụ thể, theo khoản 1 điều 75 Nghị định 99, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà (căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trừ khu vực bảo đảm an ninh quốc phòng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định khu vực nào cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà, khu vực nào không. Nhưng do chưa có thông báo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nên hiện nay Sở xây dựng các địa phương không có thông tin công bố trên cổng thông tin điện tử để giải quyết cho người nước ngoài mua nhà được đăng bộ, cấp giấy. Từ đó kéo theo hệ lụy là văn phòng đăng ký đất đai không thể cấp giấy chứng nhận cho người nước ngoài.

Một điểm vướng mắc nữa là quy định người nước ngoài sau khi mua nhà muốn bán thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án mà không được bán cho ai khác. Vậy nếu chủ đầu tư không mua lại thì họ biết bán cho ai. Ông Châu kiến nghị, đã cho người nước ngoài mua nhà thì cũng cần cho họ được quyền bán lại nhà đó cho bất kỳ ai. Đồng thời kiến nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần sớm có văn bản hướng dẫn khu vực nào cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua nhà, khu vực nào không để tháo gỡ cho thị trường bất động sản.

