Bị ngã dẫn đến chấn thương cột sống sau khi sửa mái nhà, anh Hiếu được người nhà đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Thế nhưng, sau một mũi tiêm kháng sinh, anh Hiếu bất ngờ tử vong.

Sáng ngày 26/7, rất đông người đã tập trung tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ cái chết của anh Lê Xuân Hiếu (SN 1984, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) .

Trước đó khoảng 1 tuần, anh Hiếu leo lên mái nhà sửa lại mái ngói thì không may bị ngã và được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Sau khi thăm khám, do anh Hiếu bị gãy cột sống nên các bác sỹ đã chuyển anh Hiếu xuống bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Người nhà nạn nhân Hiếu yêu cầu bệnh viện làm rõ trách nhiệm

Tại bệnh viện này, ngày 23/7, anh Hiếu đã được tiến hành phẫu thuật cột sống. Sau phẫu thuật, anh Hiếu dần hồi tỉnh, nói chuyện bình thường.

Khoảng 15 giờ ngày 25/7, các bác sỹ tiêm một mũi kháng sinh, sau mũi tiêm anh Hiếu lên cơn co giật và được các bác sỹ cấp cứu. Đến 5 giờ ngày 26/7 thì gia đình nhận được thông báo anh Hiếu đang rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó không lâu.

Ông Lê Văn Hữu, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, quá trình điều trị cho bệnh nhân Hiếu diễn ra bình thường. Tuy nhiên, anh Hiếu đột nhiên lên cơn co giật rồi tử vong sau khi được tiêm thuốc kháng sinh. Bệnh viện cũng đã gặp và động viên gia đình bệnh nhân và báo cáo với Sở Y tế cùng cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, gia đình anh Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ anh đều đã mất. Anh Hiếu vừa kết hôn và có một con 8 tháng tuổi thì xảy ra sự việc.