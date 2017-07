Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vừa công bố các thông tin liên quan tới hoạt động giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngô Chí Dũng và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Hải Quân.

Theo thông báo, vợ của Chủ tịch Ngô Chí Dũng đã đăng ký mua vào 63 triệu cổ phiếu VPBank , chiếm tỷ lệ 4,62% vốn điều lệ ngân hàng . Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của vợ ông Dũng sẽ tăng lên 4,829%. Trong khi đó, mẹ của ông Dũng cũng đăng ký mua vào 66,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,737% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ nắm giữ của ông Dũng hiện tại là 4.250% cộng thêm sở hữu của mẹ và vợ - nếu giao dịch thành công – tỷ lệ sở hữu của ông Dũng và những người có liên quan sẽ là 13.817% vốn điều lệ của ngân hàng.

Cùng thời điểm này, vợ Phó Chủ tịch Bùi Hải Quân cũng đăng ký mua vào 5.000.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,36% lên 4,72%. Trước đó, mẹ và vợ của Phó Chủ tịch Lô Bằng Giang cũng đã đăng ký mua vào 111,8 triệu cổ phiếu, tương đương 8,4% vốn điều lệ của VPBank.

Theo kế hoạch, cổ phiếu của VPBank sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý III năm nay. Việc người nhà các lãnh đạo của VPBank đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu của ngân hàng này cho thấy niềm tin rất lớn của lãnh đạo ngân hàng và những người có liên quan vào tiềm năng của cổ phiếu VPBank.

Với kết quả kinh doanh ấn tượng kể từ năm 2016 tới nay, VPBank đang được coi là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của VPBank đạt 249 nghìn tỷ, tăng 9% so với thời điểm cuối năm 2016. Tổng huy động vốn trên thị trường tăng mạnh từ 172 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 195 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017, tương đương với mức tăng trưởng 13%. Hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR) tính đến hết tháng 6/2017 đạt 12,17%, tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong hai quý đầu năm nay, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt mức 11.300 tỷ, tăng 47% so với mức 7.670 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đà tăng trưởng của chỉ số TOI, VPBank đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.260 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 10% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, và tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết 30/06/2017 là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận tăng nhờ vào việc ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng mức thu từ hoạt động dịch vụ. Cụ thể, dư nợ cho vay khách hàng tăng 12% trong 6 tháng vừa qua, từ mức 144 nghìn tỷ cuối năm 2016 lên 162 nghìn tỷ cuối tháng 6/2017. Trong khi đó, tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 630 tỷ đồng.

Nguồn thu từ nợ đã xử lý rủi ro của ngân hàng cũng là một điểm sáng trong hoạt động kinh doanh nửa đầu năm, đạt 404 tỷ đồng, tương đương mức tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng tính tới cuối tháng 6/2017 cũng giảm mạnh, xuống còn 2,65%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 2.81% giảm mạnh so với tỷ lệ nợ xấu trong quý I/2017.

Bảo Ngọc