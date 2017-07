Xung quanh sự việc rất đông người dân vây chị Đào Thị Danh do nghi vấn bắt cóc trẻ em ở xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) làm xôn xao dư luận mấy ngày nay, hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, người thân cháu bé cùng một số nhân chứng cho rằng, bà Danh không phải là kẻ bắt cóc trẻ em.

Video: Người thân cháu bé cho rằng, bà Danh không phải là kẻ bắt cóc trẻ em Căn nhà nhỏ của gia đình bà Danh, ông Đường ở thôn Ninh (xã Thạch Liên, Thạch Hà), sáng nay khá đông người. Ngoài lực lượng công an đến làm việc, có cả đại diện thôn xóm, công an viên và một số bà con nhân dân. Mặc dù vợ đang bị tạm giữ hành chính tại Công an huyện Can Lộc, nhưng ông Nguyễn Phúc Đường không có biểu hiện gì lo lắng. Ông Đường nói: “Vợ tôi tính xuề xòa từ lúc nào đến giờ. Hôm qua bà ấy sang nhà ông Kính để hỏi chuyện nợ nần, vì gia đình tôi làm nghề xay xát, thường xuyên bán cám chăn nuôi cho gia đình ông Kính. Khi nghe tin dân vây bà nhà tôi, tôi sang thì thấy bà ấy đang trốn, tôi không bao giờ tin vợ tôi đi bắt cóc trẻ em”. Nhận xét về gia đình và cá nhân bà Danh, thôn trưởng thôn Ninh, ông Bùi Văn Sơn cho biết: “Gia đình ông Đường, bà Danh sống với làng xóm bình thường và luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Bản thân bà Danh là người xuề xòa, thiếu chín chắn, thậm chí có khi ngang tính. Bà làm ruộng, thu mua lúa làm nghề xay xát và cũng hầu như ít khi giao du bên ngoài”. Nhà bà Kiểu, nơi bà Danh và cháu Lương Thân Thành Ngữ ngồi xem tivi Quay lại nhà ông Thân Văn Kính, ông ngoại cháu Lương Thân Thành Ngữ (cháu bé được cho là bà Danh bắt cóc, SN 2015 - PV), ông cho biết: “Bà Danh là chỗ hay bán cám cho gia đình tôi. Thường ngày bà đến cũng hay chơi với thằng bé. Bà Danh muốn gặp vợ tôi để thanh toán tiền cám, nhưng vợ tôi không ở nhà, bà đã bế cháu tôi đi sang nhà bà Kiểu mà không nói với ai. Khi con gái tôi (chị Giá - PV) về, không thấy cháu, hỏi nghe mấy đứa trẻ nói có người bế cháu đi rồi, nên đã hốt hoảng gọi điện nhờ hàng xóm tìm kiếm. Khi đang đi tìm thì con gái bà Kiểu nói cháu bé đang được bà Danh bế chơi bên nhà bà Kiểu. Lúc mọi người đến, thấy bà Danh và cháu đang chơi ở đây. Vì khi đó sự việc đã được thông báo trên loa nên nhiều người bức xúc, nghi ngờ bà Danh bắt cóc cháu, nên đã vây ráp bà Danh. Tuy nhiên, bản thân tôi và gia đình không nghĩ bà Danh bắt cóc cháu, vì là chỗ quen biết lâu năm, tôi hiểu tính bà Danh”. Anh Thân Văn Ước - cậu ruột cháu bé Chung suy nghĩ như ông Kính, anh Thân Văn Ước - cậu ruột cháu bé cho biết: "Theo tôi, ở đây có sự hiểu nhầm. Bởi giữa hai gia đình chúng tôi có mối quan hệ làm ăn 5 - 6 năm nay rồi. Mặt khác, với đối tượng bắt cóc, không ai lại dẫn cháu đến một nhà hàng xóm gần đó chơi lâu như vậy. Tôi xác minh với cháu Hoàng Thị Trang (SN 1999, con bà Kiểu - PV), Trang thừa nhận là bà Danh bế cháu sang đó chơi, còn mượn điện thoại của mình cho cháu chơi. Bản thân tôi và gia đình không nghĩ là bà Danh bắt cóc cháu. Tôi mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ, có kết luận cụ thể để thông tin cho dư luận, tránh đẩy sự việc đi quá xa”. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Kiểu tỏ rõ mệt mỏi, nói: "Chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ và có kết luận cụ thể. Nếu bà Danh có tội thì phải chịu tội, còn nếu không, phải trả lại danh dự cho bà, chứ đẩy một người vào chỗ oan uổng thì không thể được". Ông Đặng Công Huề - Trưởng Công an xã Quang Lộc thông tin: "Sự việc vượt tầm của xã nên chúng tôi đã chuyển cơ quan cấp trên điều tra. Tuy nhiên, tôi nhận thấy, bà Danh là người không được bình thường lắm, vì trong khi người dân đang vây kín nhà nhưng bà không hề lo sợ, thậm chí còn cười. Bực quá, tôi quát: “Bọn tôi đang lo cho chị mà chị còn cười được à? Bà Danh bình thản: "Tôi có làm gì sai đâu mà sợ…”. Qua trao đổi với chúng tôi, em Hoàng Thị Trang, con gái bà Kiểu xác nhận: “Khoảng 8h30’ sáng hôm đó, cháu nghe tiếng xe máy, chạy ra thấy dì Danh và con chị Giá ngồi nghoài thềm. Cháu hỏi dì đến lấy rượu à, dì cười và mở cốp xe lấy chai đưa cho cháu đong rượu. Khi cháu đang rót rượu, dì đi vòng trong nhà, mở tủ lạnh và phàn nàn không có gì để cho con chị Giá ăn. Sau khi thanh toán tiền 5 lít rượu, cháu vào xem ti vi, thấy dì ngồi ngoài thềm nên mời dì vào nhà, và dì bế cháu nhỏ, con chị Giá vào. Ngồi khoảng 15 phút, cháu sang nhà bác chơi, thì nghe bác gọi điện cho ai đó, nói là con trai chị Giá bị ai bồng đi mất rồi. Nghe vậy, cháu bảo, con chị Giá dì Danh đang bế chơi bên nhà cháu. Ngay sau đó, mọi người kéo đến, vây kín nhà cháu”. Cháu Phan Đình Minh Hoàng xác nhận: Sáng đó cháu sang nhà bà Kiểu chơi thì thấy bà Danh bế con chị Giá ngồi xem ti vi. Cháu và mấy đứa khác cùng ngồi xem với bà Danh. Khi mọi người kéo đến, sợ quá, nên cháu chạy về nhà. Trong ảnh: Cháu Hoàng và bà Kiểu Gia đình bà Danh và ông Kính (ông ngoại cháu bé) là chỗ bạn hàng quen biết lâu năm; nhà bà Kiểu, nơi bà Danh bế cháu bé sang chơi, cũng là chỗ quen biết bà Danh và là hàng xóm ông Kính, cách nhà ông Kính khoảng 300 mét. Mặt khác, khi bà Danh bế cháu bé đi, cũng có một số người nhìn thấy; khi sang nhà bà Kiểu, bà Danh còn bế cháu ngồi chơi, xem ti vi cùng cháu Trang và 2 cháu nhỏ khác, một cách rất vô tư. Từ những tình tiết này, người thân cháu bé và nhiều nhân chứng, người dân chúng tôi gặp đều cho rằng, bà Danh không bắt cóc cháu bé mà chỉ là chỗ thân quen nên bế cháu đi chơi mà không nghĩ đến hậu quả. Tin rằng, sự việc sẽ được cơ quan công an điều tra, sớm làm rõ. Tuy nhiên, qua sự việc này cho thấy, người dân cần bình tĩnh, không nên quá kích động, dẫn tới vi phạm pháp luật, thậm chí có thể làm hại đến tính mạng người vô tội. Chính Thu