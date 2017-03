Một nghiên cứu mới đây cảnh báo, ngủ ngáy tưởng như vô hại nhưng nếu không được điều trị có thể đe dọa đến tính mạng của bạn.

Ngáy có thể là do dị ứng, béo phì, di truyền, sử dụng thuốc giãn cơ hoặc cũng có thể là triệu chứng ngưng thở khi ngủ. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cảnh báo rằng ngưng thở khi ngủ có liên quan đến cao huyết áp, đột quỵ, và suy tim.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Wisconsin-Madison nhận thấy rằng trong quá trình nghiên cứu 18 năm, những người bị chứng ngừng thở nặng, không được điều trị đã tăng gấp 3 lần tỷ lệ tử vong so với những người không bị chứng bệnh này. Đối với những người trên 30 lần ngừng thở mỗi giờ, nguy cơ tử vong do tim mạch tăng gấp 5 lần so với những người có ít hơn 5 lần ngừng thở.

Trong một nghiên cứu khác của Học viện Y khoa giấc ngủ Mỹ, những người bị ngừng thở ở mức độ vừa phải đến nặng tăng gấp 3 lần nguy cơ tử vong do ung thư, tăng gấp đôi nguy cơ phát triển ung thư và gần 4 lần bị đột quỵ. Các triệu chứng ngừng thở khi ngủ bao gồm kiệt sức ban ngày, thở hổn hển hoặc nghẹt thở trong khi ngủ, đau đầu buổi sáng, và thường xuyên đi tiểu vào ban đêm.