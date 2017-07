Sau vụ chiếc xe đạp xuyên Việt của Rita bị trộm mất tại TP.HCM thì lần này đến lượt 2 nữ du khách phải khóc ròng, hoảng sợ khi họ bị trộm mất chiếc xe máy ngay sau khi họ bị lạc tay lái, trượt ngã ngay tại chân cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, TP.HCM.

Hai nữ du khách người Đức gặp tai nạn và bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất xe máy ở khu vực vòng xoay ngã 6 Gò Vấp (Q.Gò Vấp, TP.HCM) lúc 1 giờ 45, rạng sáng ngày 26.7

Trong lúc được mọi người đưa vào vỉa hè sơ cứu sau vụ tai nạn té xe, do không đề phòng, chiếc xe của nữ du khách nước ngoài gặp nạn bị kẻ gian lấy mất.

VIDEO: Hình ảnh 2 nữ du khách thẫn thờ và các nhân chứng kể lại khoảnh khắc cô gái bị mất xe Wave

Theo thông tin ban đầu của một số người dân sống tại khu vực ngã 6 Gò Vấp (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM), vào lúc 1 giờ 45 sáng 26.7, hai nữ du khách người nước ngoài điều khiển hai xe máy chạy trên đường Nguyễn Kiệm hướng về đường Nguyễn Oanh.

Khi phát hiện xe bị mất, tâm trạng của hai nữ du khách rất hoảng loạn và ôm nhau khóc. Thấy vậy, tôi và mọi người ai cũng xót xa. Vụ việc xảy ra rồi, mọi người chỉ biết động viên hai nữ du khách và hỗ trợ báo cáo công an phường 7 chứ không biết làm gì hơn. Chỉ bức xúc là có người bị nạn như vậy mà kẻ gian cũng sẵn sàng ra tay lấy trộm xe

Anh Võ Tuấn Tài

Tuy nhiên, do trời mưa lớn, đường trơn trượt nên khi đến chân cầu vượt (đoạn đầu đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp), một nữ du khách bị lạc tay lái ngã xe xuống đường. Người bị trầy xước chảy máu ở chân.

Thấy vậy, một số người dân sống tại khu vực và nhân viên bảo vệ công trình cầu vượt đang xây dựng lập tức chạy ra đỡ nữ du khách đứng dậy và đưa vào lề đường nghỉ ngơi. Chiếc xe máy cũng được mọi người rút chìa khóa, dựng sát vào lề đường.

Tuy nhiên, trong lúc sơ cứu nữ du khách bị nạn ngồi trên vỉa hè, lợi dụng sơ hở, kẻ gian đã bẻ khóa và lấy đi chiếc xe máy của bạn nữ du khách đi cùng. Khi phát hiện mất xe, nữ du khách chỉ bất lực lấy tay ôm mặt khóc sướt mướt.

Ngay sau đó, một số người dân tại khu vực đã gọi điện báo công an P.7 (Q.Gò Vấp) xuống hiện trường ghi nhận vụ việc và đưa hai nữ du khách về công an phường lấy thông tin.

Chiều 28.7, khi phóng viên có mặt tại khu vực chân cầu vượt ngã 6 Gò Vấp, nhiều người sống ở khu vực vẫn còn xôn xao về vụ việc, dù đã xảy ra hơn 2 ngày trước đó.

Anh Võ Tuấn Tài (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nhân viên bảo vệ công trình cầu vượt ngã 6 Gò Vấp cho biết, lúc đó khoảng 1 giờ 45 sáng 26.7, hai nữ khách tây đi trên hai chiếc xe máy, một chiếc xe tay ga và một chiếc xe máy số. Lúc đó trời đang mưa, nữ du khách đi xe tay ga qua gầm cầu vượt bị té, va vào tường lô cốt công trình.

Nghe tiếng động, anh Tài cùng với mọi người xung quanh chạy ra đỡ nữ du khách này dậy và đưa cả người lẫn xe vào lề. Bạn còn lại của du khách cũng để xe dưới lề đường. Thấy vậy, một bác chạy xe ôm ở khu vực vội chạy đến hiệu thuốc mua bông gòn và băng cá nhân sơ cứu cho nữ du khách bị nạn.

Trong lúc sơ hở không chú ý, chiếc xe máy của bạn nữ du khách đi cùng đã bị kẻ gian bẻ khóa và phóng chạy mọi người không hay biết. Khi phát hiện sự việc thì đã quá muộn và mọi người mới gọi công an phường xuống làm việc.

Khu vực nơi nữ du khách người Đức bị tai nạn và bạn du khách đi cùng bị mất xe máy

“Khi phát hiện xe bị mất, tâm trạng của hai nữ du khách rất hoảng loạn và ôm nhau khóc. Thấy vậy, tôi và mọi người ai cũng xót xa. Vụ việc xảy ra rồi, mọi người chỉ biết động viên hai nữ du khách và hỗ trợ báo cáo công an phường 7 chứ không biết làm gì hơn. Chỉ bức xúc là có người bị nạn như vậy mà kẻ gian cũng sẵn sàng ra tay lấy trộm xe”, anh Tài chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Danh, Trưởng công an P.7 (Q.Gò Vấp) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ hai nữ du khách nước ngoài bị tai nạn và mất xe lúc 1 giờ 45, ngày 26.7, lực lượng công an phường đã lập tức có mặt lập biên bản, sau đó đưa hai vị nữ du khách về công an phường lấy lời khai; ghi lại thông tin xe mất, phục vụ quá trình điều tra.

“Người bị nạn là nữ du khách quốc tịch Đức, đi cùng bạn (khoảng 30 tuổi), đến TP.HCM du lịch. Chúng tôi đã ghi nhận vụ việc và báo cáo lên Phòng tham mưu công an quận Gò Vấp. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ, nên không thể cung cấp thông tin thêm cho báo chí”, ông Nguyễn Thanh Danh cho biết.

Nếu người Việt hoặc ai đó khác đã trộm chiếc xe máy này, xin hãy trả lại cho cho cô nàng hoặc giao nộp cho công an gần nhất. Cũng tương tự Rita, hình ảnh người Việt luôn thân thiện hiếu khách nhưng những hành vi này sẽ dễ khiến hình ảnh ấy thêm nhạt nhòa trong mắt những du khách kiểu này!

Nếu ai đó từng thấy hoặc mua được chiếc xe máy trên này cũng hãy hành động để Việt Nam luôn đẹp trong mắt các du khách!

Tuần trước, chỉ trong một ngày lực lượng công an Phường Bến Thành đã nhanh chóng bắt được nghi phạm, tìm lại chiếc xe đạp cho cô Rita. Lần này, liệu một phép màu sẽ lại xảy đến? Rất mong và hy vọng như vậy.

An Huy