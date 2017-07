Tuấn đã rủ rê bạn gái “ăn trái cấm”. Sự việc bị mẹ nạn nhân phát hiện, báo cảnh sát nên nghi phạm bỏ trốn và bị bắt giữ sau một năm trốn lệnh truy nã.

Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã phục hồi điều tra đối với Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Tuấn bị cảnh sát bắt giữ sau một năm trốn lệnh truy nã tại Lâm Đồng. Theo cảnh sát, Tuấn và bé Ngọc (14 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi, ngụ cùng xã) có quen biết với nhau.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Chiều 1/7/2015, Ngọc đến nhà Tuấn chơi. Lợi dụng sự ngây thơ của bạn gái, Tuấn đã rủ nạn nhân quan hệ tình dục. Khi đó, mẹ của Ngọc phát hiện con gái tại nhà của Tuấn nên gọi về.

Hơn nửa năm sau (tháng 2/2016), Ngọc mới thú thật với mẹ ruột về mối quan hệ với Tuấn và cả hai đã “ăn trái cấm”. Sau đó, gia đình đã đến cơ quan điều tra tố giác.

Công an Phú Tân khởi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp Tuấn thì thanh niên này đã trốn khỏi địa phương, nên công an ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau hơn một năm lẩn trốn, ngày 22/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh An Giang phát hiện ra nơi ở của Tuấn tại xã Hiệp Thành (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt giữ và di lý nghi phạm về An Giang vào đêm 23/7, bàn giao cho Công an huyện Phú Tân tiếp tục thụ lý.

Minh Anh - Việt Tường