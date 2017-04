Gia đình đã tổ chức lễ cưới nhưng Tuấn vẫn bị khởi tố về tội giao cấu với trẻ em. Nạn nhân lúc đó hơn 15 tuổi.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 19/4 cho biết hai ngày trước đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đình Tuấn (27 tuổi, ở xã Lưu Sơn) về hành vi Giao cấu với trẻ em. Bị can được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Kết quả điều tra, gần 2 năm trước, Tuấn và Hương (16 tuổi, đã đổi tên) yêu nhau. Trong một lần vào nhà nghỉ ở thị trấn Đô Lương, hai người đi quá giới hạn cho phép khiến thiếu nữ mang thai.

Khi gia đình nạn nhân biết sự việc đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Do thai đã 4 tuần nên hai gia đình chấp nhận tổ chức hôn lễ cho họ.

Cảnh sát vào cuộc, thanh niên 27 tuổi thừa nhận hành vi phạm tội. Tháng 1 vừa qua, Hương sinh một bé gái. Giám định mẫu ADN, nhà chức trách xác định cha đẻ của đứa trẻ là Tuấn.

Nam An