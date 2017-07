Do trời tối, không thấy rõ đường sông, nên đã điều khiển sà lan tông trúng chiếc ghe chở cát chạy phía trước. Hiện ông Đỗ Phước Hải và Huỳnh Tấn Kha đang bị tạm giữ, lấy lời khai tại cơ quan công an.

Chiều 30-7, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Bình Dương kết hợp với TP.HCM vẫn đang tìm kiếm 2 mẹ con bị mất tích trong vụ sà lan đâm chìm ghe chở cát trên sông Sài Gòn. Nạn nhân mất tích được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy Em (34 tuổi, quê Tiền Giang) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Tại hiện trường, Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh theo dõi, chỉ đạo vụ việc tìm kiếm nạn nhân.

Cơ quan chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm hai mẹ con mất tích.

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ 30 rạng sáng 30-7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ghe gỗ chở 15 khối cát lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trên ghe có 3 người đang ngủ vợ là chị Thúy Em cùng con trai là Lê Long An (16 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Bất ngờ ghe của anh Thuận bị sà lan ký hiệu SG7552 (lưu thông cùng chiều) từ phía sau đâm tới. Ghe anh Thuận bị nước tràn vào. Anh Thuận cùng cháu An kịp nhảy, còn vợ và con gái út không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe mất tích.

Bước đầu, qua làm việc tại cơ quan công an, ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) khai mình là người lái sà lan trong lúc xảy ra tai nạn. Ông Hải khai chiếc sà lan này do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi; quê Long An) cầm lái. Tuy nhiên, ông Kha đang cầm lái thì đau bụng nên phải đi vệ sinh và nhờ ông Hải lái giùm. Ông Hải không có giấy phép lái phương tiện đường thủy.

Ngoài ra, ông Hải khai do trời tối, không thấy rõ đường sông, nên đã điều khiển sà lan tông trúng chiếc ghe chở cát chạy phía trước. Hiện ông Đỗ Phước Hải và Huỳnh Tấn Kha đang bị tạm giữ, lấy lời khai tại cơ quan công an.