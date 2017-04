Trang Dispatch mới đây đã tung ảnh bằng chứng nam tài tử Lee Jun Ki hẹn hò nữ diễn viên Jeon Hye Bin và cho biết, cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm.

Mới đây, trang Dispatch đã công khai ảnh chụp Lee Jun Ki, Jeon Hye Bin đứng trước một quán bar và tại bãi đỗ xe ở nhà riêng của cặp đôi. Khi Jeon Hye Bin trở về Hàn Quốc sau chuyến làm việc tại Mỹ vào ngày 15/3, cô cùng Lee Jun Ki đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng.

Trang Dispatch cũng khẳng định, cặp đôi diễn viên đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2015, sau khi đóng chung bộ phim “Joseon Gunman” (2014). Thời điểm đó, một bài viết khẳng định Lee Jun Ki ân cần vuốt má Jeon Hye Bin khi cả 2 ngồi trong xe. Tuy nhiên, phía công ty luôn phủ nhận và khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Chỉ đến khi bị tung ảnh bằng chứng, cặp đôi mới chính thức xác nhận đang yêu nhau.

Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin.

Ngày 4/4, công ty quản lý của 2 diễn viên - Namoo Actors cho biết: “Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin gặp gỡ nhau với vai trò là diễn viên trong một bộ phim. Khi tin đồn đầu tiên về việc hẹn hò được đăng tải, họ mới chỉ là bạn tốt. Tuy vậy, mối quan hệ đã phát triển nhanh chóng vào đầu năm 2016”.

Theo Namoo Actors, Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin có nhiều điểm chung, hấp dẫn lẫn nhau. Khi đã chắc chắn về cảm xúc của mình, họ quyết định hẹn hò. Chính vì vậy mà cặp đôi khá nghiêm túc về mối quan hệ này.

Ảnh bằng chứng Lee Jun Ki hẹn hò với Jeon Hye Bin.

Về phía người hâm mộ, trên các diễn đàn điện ảnh đều có những dòng chia sẻ bất ngờ và sốc trước thông tin Lee Jun Ki hẹn hò. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người ủng hộ mối quan hệ của Lee Jun Ki với nữ diễn viên phim “Lại là Oh Hae Young” (Oh Hae Young Again).

Lee Jun Ki sinh năm 1982 và trở nên nổi tiếng sau các dự án phim như “Iljimae”, “The King and the Clown”, “Arang And The Magistrate”, “Scarlet Heart: Ryeo”... Jeon Hye Bin kém anh 1 tuổi, cô khởi nghiệp là ca sĩ. Gần đây, cô tham gia dự án phim “Oh Hae Young Again” gây sốt trên đài tvN./.

Thanh Giang/VOV.VN Theo: Allkpop, Dispatch