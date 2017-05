"Người đẹp và Quái vật" vừa được xướng tên tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2017 ở 2 hạng mục quan trọng.

Lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2017 đã diễn ra tối 7/5 (giờ địa phương) tại Mỹ với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đây là giải thưởng thường niên của MTV nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh, truyền hình và những nghệ sĩ nổi bật trong năm.

Năm nay, MTV Movie & TV Awards 2017 quyết định xóa bỏ rào cản giới tính bằng cách sát nhập hai hạng mục “Nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất” vào làm một thành "Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Emma Watson giành giải Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất

Kết quả là, Emma Watson đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác để giành chiến thắng ở hạng mục "Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất" nhờ vai diễn nàng Belle trong phim“The Beauty and The Beast” (Người đẹp và Quái vật).

Chia sẻ cảm xúc của mình, nữ diễn viên 27 tuổi cho biết, “Tôi nghĩ việc tôi giành được giải thưởng này là nhờ Belle và điều mà cô ấy đại diện. Trong phim, dân làng muốn Belle tin rằng thế giới nhỏ bé hơn nhiều so với những thứ mà cô ấy thấy, trong khi có rất ít người cùng suy nghĩ với cô. Đó chính là lý do tại sao tôi rất thích đóng những kiểu nhân vật có suy nghĩ và quan điểm riêng, khẳng định được cái tôi của mình".

Ngoài ra, "Người đẹp và Quái vật" còn vinh dự được trao giải "Phim điện ảnh hay nhất" tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards.

Đạo diễn Bin Condon nhận giải "Phim điện ảnh hay nhất" cho "Người đẹp và Quái vật".

Trong khi đó, vượt qua cả "Game of Thrones" và "This Is Us", "Phim truyền hình của năm" chính thức thuộc về “Stranger Things” và diễn viên Millie Bobby Brown cũng được xướng tên ở giải thưởng với hạng mục "Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất" nhờ bộ phim này.

Giải "Bộ đôi xuất sắc" thuộc về tài tử Hugh Jackman và diễn viên nhí Dafne Keen - cặp bố con ấn tượng trong phần mới nhất của bom tấn "Wolverine".

Bất ngờ hơn cả chính là khi cặp đôi lãng mạn Emma Stone và Ryan Gosling trong bộ phim ca nhạc nổi tiếng "La La Land" phải khuất phục trước hai diễn viên Ashton Sanders và Jharrel Jerome trong phim có đề tài đồng tính vừa đoạt giải Oscar "Moonlight" ở hạng mục “Nụ hôn đẹp nhất".

Bên cạnh đó, còn rất nhiều giải thưởng khác đã được trao tại lễ trao giải MTV Movie & TV Awards.

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2017

- Phim điện ảnh hay nhất: Beauty and the Beast

- Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất: Emma Watson trong Beauty and the Beast

- Phim truyền hình hay nhất: Stranger Things

- Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất: Millie Bobby Brown trong Stranger Things

- Nụ hôn đẹp nhất: Ashton Sanders và Jharrel Jerome trong Moonlight

- Nhân vật anh hùng xuất sắc nhất: Taraji P. Henson trong Hidden Figures

- Nhân vật phản diện xuất sắc nhất: Jeffrey Dean Morgan trong The Walking Dead

- “Chủ xị” chương trình xuất sắc nhất: Trevor Noah của The Daily Show

- Phim tài liệu hay nhất: 13TH

- Cuộc thi truyền hình thực tế hay nhất: RuPaul's Drag Race

- Phim “lấy nước mắt khán giả” nhất: This Is Us

- Cặp đôi ăn ý nhất: Hugh Jackman và Dafne Keen trong Logan./.

Kim Dung/VOV.VN