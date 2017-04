Em bé sơ sinh "trùm sò" của "The Boss Baby" đã "hất ngã" câu chuyện tình yêu cổ tích của người đẹp và quái vật trong một cuộc chiến cân tài cân sức.

Bộ phim hoạt hình của hãng DreamWorks do 20th Century Fox phát hành bắt đầu với câu chuyện của cậu bé Tim 7 tuổi bỗng một ngày phải đối mặt với "biến cố" lớn trong đời: làm anh của một đứa em trai.

Một cảnh trong bộ phim "The Boss Baby".

Hơn nữa, đây còn là một cậu em trai "quái chiêu" luôn tìm cách "thống trị" toàn bộ căn nhà, bắt nạt Tim và luôn khóc thét để giành sự quan tâm của bố mẹ. Cậu em trai này còn có thể nói giọng người lớn và cư xử như một người trưởng thành, đặc biệt là rất ra dáng "dân anh chị".

Những hành vi cư xử kì quặc khiến người ta phải đặt câu hỏi: Nhân vật bí ẩn trong lốt em bé này này đến từ đâu và với mục đích gì? Với 49 triệu USD, thành công của "The Boss Baby" là một bất ngờ ngay cả với đội ngũ làm phim, vốn chỉ đặt kỳ vọng vào doanh thu "vừa phải".

Dù bị đẩy lùi xuống vị trí thứ hai, "Beauty and the Beast" vẫn có thể "ngẩng cao đầu" khi doanh thu ở tuần thứ 3 công chiếu của phim chỉ thua kém doanh thu mở màn của "The Boss Baby" vỏn vẹn 1 triệu USD. Bộ phim của hãng Walt Disney là bản tình ca tuyệt đẹp của cô gái xinh đẹp và quả cảm Belle với một chàng hoàng tử bị nguyền rủa trong lốt Quái vật, gửi đi thông điệp đậm tính nhân văn về một tình yêu đích thực sẽ giúp con người có được niềm tin và vượt qua bao gian khó trong cuộc sống để hạnh phúc bên nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 17 ngày ra mắt, "Beauty and the Beast" đã thu về gần 400 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ và 876,3 triệu USD tại các rạp chiếu toàn cầu.

Mở màn với 19 triệu USD, "Ghost in the Shell" - bộ phim làm lại từ phiên bản hoạt hình kinh điển cùng tên của Nhật Bản năm 1995 với sự tham gia diễn xuất của Scarlett Johansson hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh với 2 vị trí dẫn đầu.

Ngay cả trên thị trường toàn cầu, bộ phim này cũng chỉ thu về "khiêm tốn" 40,1 triệu USD, những con số đáng buồn khi đặt bên cạnh kinh phí sản xuất lên tới 110 triệu USD. Lấy bối cảnh tương lai, bộ phim theo chân nhân vật Major - một chiến binh truy lùng tội phạm độc nhất vô nhị trên thế giới khi được kết hợp giữa bộ não người và cơ thể máy móc.

Tuy nhiên, trong một lần thi hành nhiệm vụ, Major bị tên khủng bố khét tiếng Kuze thâm nhập vào não bộ. Kể từ đó, cô liên tục thấy những ảo giác và kéo theo những phát hiện chấn động về quá khứ thật sự của mình.

Dưới đây là 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "The Boss Baby" - 49 triệu USD

2. "Beauty and the Beast" - 48 triệu USD

3. "Ghost in the Shell" - 19 triệu USD

4. "Power Rangers" - 14,5 triệu USD

5. "Kong: Skull Island" - 8,8 triệu USD

6. "Logan" - 6,2 triệu USD

7. "Get Out" - 5,8 triệu USD

8. "Life" - 5,6 triệu USD

9. "Chips" - 4,1 triệu USD

10. "The Zookeeper's Wife" - 3,4 triệu USD

TTXVN/Tin Tức