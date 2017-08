Sau đám cưới 2 tỷ bên chồng Tây, cô gái Ninh Bình lại khiến dân tình phát ghen khi chia sẻ những khoảnh khắc được cầu hôn cực lãng mạn.

Hồi năm ngoái, Nguyễn Thị Mai - cô gái Ninh Bình sinh năm 1990 từng được biết đến với chuyện tình yêu lãng mạn cùng đám cưới xa hoa bên bờ biển Đà Nẵng với chàng đại gia Canada có tên Andrew. Ảnh: FBNV.

Mới đây, cô dâu Việt xinh đẹp lại khiến cư dân mạng phải phát ghen khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc được Andrew quỳ gối cầu hôn ở tất cả những nơi hai người đặt chân đến. Trong ảnh: Mai nhận được lời cầu hôn của chồng tương lai trước giờ đăng kí kết hôn của hai người tại Ninh Bình hôm 31/8/2016.

Trong ngày cưới diễn ra hôm 9/11/2016, Andrew quỳ gối bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình. Trên trang cá nhân của mình, cô dâu quê gốc Ninh Bình chia sẻ riêng một album ảnh mang tên “Những lời cầu hôn của em”.

Trong album ảnh đó, cô dâu Việt xinh đẹp bày tỏ: "Bất cứ nơi đâu mình đi, anh sẽ quỳ gối và hỏi em thật to thêm hàng ngàn lần nữa: Will you marry me?/ Hở, em không nghe rõ/WILL YOU MARRY ME AGAIN. Mấy người xung quanh sẽ tưởng em bị điếc còn em, em sẽ cười nhăn nhở: Yes!". Ảnh: Mai nhận được lời cầu hôn đầu tiên tại Fiji hơn 1 tháng sau khi kết hôn.

"Kể từ khi lần đầu tiên anh cầu hôn tôi tại Singapore, đã không biết bao nhiêu lần sau đó anh cầu hôn tôi. Khi thì tại Canada, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Maldives, Indonesia, Fiji, Philippines, Singapore, Malaysia, Dubai... List danh sách dài ngoằng ngoằng...

... Vậy là chúng tôi quyết định sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc chỉ cho riêng bản thân mình, biến tất cả những thứ sến súa mà người đời cho rằng chỉ có trong truyện cổ tích thành sự thật...

... Nhưng giờ đây 2 đứa quyết định lưu lại những khoảnh khắc ấy để làm kỉ niệm. Cũng bỏ phí biết bao lần không chụp hình lưu lại nhưng chắc hẳn chúng tôi còn 1 quãng đường dài phía trước để làm điều đó", Nguyễn Mai khẳng định "danh sách cầu hôn" sẽ chưa dừng ở đó.

Để chiếm được trái tim của chàng đại gia Canada cực lãng mạn và tâm lý, cô dâu Việt xinh đẹp từng chia sẻ: "Ngoại hình bắt mắt và phong thái tự tin cùng tính cách thật thà, chăm chỉ đã giúp Mai tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Trong câu chuyện tình cổ tích, cô gái trẻ được ví như nàng lọ lem, may mắn gặp được chàng hoàng tử nhưng “may mắn chỉ đến với những người dám yêu hết mình”.

Mai được chồng Tây cầu hôn tại Canada.

Lời cầu hôn thứ 23 dưới cái nóng 50 độ C tại sa mạc Safari ngày 4/7/2017. "Lên rừng, lên đồi, xuống biển, trên băng, trên tuyết và giờ là trên sa mạc, anh quỳ gãy gối cầu hôn em rồi bà xã ơi!/ Bớt than đi anh An, cưới được vợ sướng quá lại còn than phiền gì, cứ giả bộ", Mai chia sẻ lại đoạn hội thoại của hai người sau màn cầu hôn "nóng bỏng".

Lời cầu hôn thứ 24 cô dâu Việt nhận được từ chồng Tây của mình tại

Philippines.

Khoảnh khắc cô dâu Việt xinh đẹp được chồng Tây cầu hôn chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở lần thứ 25. "Lời cầu hôn thứ 25, 26, 27, 28

trong tháng 7/2017 trên phi thuyền tại Dubai", Mai viết khi chia sẻ bộ ảnh mới nhất của mình. Ảnh: FBNV.

Minh Khuê