Gia cảnh của người đẹp Nguyễn Thị Thành nghèo khó, cô đi thi với 3 chiếc váy, nhưng chỉ vì trót đi làm răng sứ thẩm mỹ mà danh hiệu Á khôi đã không giữ được.

Người đẹp vượt khó

Nguyễn Thị Thành được báo chí biết đến lần đầu tiên vào năm 2015, khi cô đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Rất nhiều bài báo viết về cô như một "người đẹp vượt khó", bởi cô xuất thân từ một gia đình làm nông, có bố và em trai đều bị khiếm khuyết, còn cô phải tự bươn chải để lo cho gia đình và bản thân.

Gương mặt mộc mạc và hàm răng trước khi can thiệp thẩm mỹ của Nguyễn Thị Thành

Trên facebook của nhà báo Ngô Bá Lục thời điểm đó đã có những chia sẻ rất cảm động về Nguyễn Thị Thành. Anh viết: "Lần đầu đi làm Hoa hậu, gặp được một em đồng hương Yên Phong (phố Chờ), Bắc Ninh, đó là Nguyễn Thị Thành 1994 sinh viên, từng 3 năm học bóng chuyền ở Vũng Tàu. Nhà Thành nghèo, bố mẹ làm ruộng, bố bị ngọng, em trai bị câm. Em đi thi chỉ có 3 cái váy, không người thân theo hỗ trợ. Giá biết trước thì mình sẽ kêu gọi tài trợ giúp em, thương quá. Trong khi các em khác thì ekip hùng hậu váy nọ váy kia..

Thành thích làm người mẫu. Em ngoan hiền chân chất đồng quê, sẽ khó có giải ở cuộc này nhưng sẽ là một trải nghiệm thú vị cho em, và mong em sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ người mẫu của em. Khi hỏi, giả dụ cho em một điều ước em sẽ ước gì? Ngay lập tức em nói: Em ước cho em trai em biết nói và bố em nói được như bình thường. Thật xúc động về tình cảm của em đối với người thân của mình".

Người đẹp lận đận

Nguyễn Thị Thành từng được đánh giá là gương mặt đầy tiềm năng tại chương trình The Face mùa đầu tiên. Nhưng người đẹp Bắc Ninh chưa kịp thể hiện mình thì cô đã chủ động xin dừng bước vì lí do gia đình.

Ít lâu sau, công chúng gặp cô tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô tiếp tục lọt vào danh sách thí sinh có cơ hội đăng quang. Song, ngay trước đêm chung kết, cô bị buộc rời khỏi cuộc thi vì Ban tổ chức phát hiện ra cô đã bọc răng thẩm mỹ. Câu chuyện tố qua tố lại giữa Nguyễn Thị Thành và Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã gây ồn ào không ít vào thời điểm đó.

Những tưởng vận rủi đã bị bỏ lại sau lưng khi cái tên Nguyễn Thị Thành được xướng lên cho ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Nhưng lần này mới là cú sốc đáng tiếc nhất với người đẹp. Cô bị Ban tổ chức thu hồi danh hiệu trước yêu cầu của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Lí do chính là những chiếc răng.

8 chiếc răng sứ đen đủi

Các người đẹp ai cũng muốn có hàm răng trắng sứ, đều tăm tắp, đó chính là lý do khiến họ phải can thiệp thẩm mỹ để có hàm răng đẹp hơn. Tuy nhiên, chính vì 8 chiếc răng sứ trắng muốt này mà Nguyễn Thị Thành đã phải nhận biết bao điều đen đủi. Cô bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, nổi tiếng "bất đắc dĩ" vì màn tố qua tố lại với Ban tổ chức cuộc thi. Và đỉnh điểm là vào ngày hôm qua, 13.3, số phận danh hiệu Á khôi 1 mà cô đạt được tại cuộc thi Hoa khôi du lịch 2017 đã bị tước bỏ.

Không còn phải tranh cãi việc hợp pháp hay không hợp pháp chuyện thu hồi danh hiệu của Nguyễn Thị Thành. Cô đã làm răng thẩm mỹ. Cô đã thừa nhận sự thực này. Trong khi đó, theo "Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp" do Bộ VHTTDL ban hành, tiêu chuẩn của thí sinh phải là "chưa qua giải phẫu thẩm mỹ". Ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam đã "vượt rào" khi cho phép thí sinh đã can thiệp giải phẫu thẩm mỹ được dự thi và đoạt giải. Do đó, hoặc là toàn bộ cuộc thi không được thừa nhận, hoặc là thí sinh vi phạm quy chế không được thừa nhận. Dĩ nhiên, Nguyễn Thị Thành phải chấp nhận phần thiệt về mình.

Nhưng rõ ràng, trong trường hợp này Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch không phải là hoàn toàn không có lỗi. Họ đã biết Nguyễn Thị Thành "có phốt" từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà vẫn để cô dự thi và đạt giải, để đến bây giờ bao nhiêu lùm xùm xảy ra.