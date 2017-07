Những câu chuyện bị gạ tình được sao Hàn lần lượt đưa ra ánh sáng.

Bị gạ tình từ thời còn là thực tập sinh...

Làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt với chế độ đào tạo các ngôi sao thần tượng từ những năm làm thực tập sinh. Sau những giờ tập hà khắc, chế độ ăn kiêng còn là chuyện nữ thực tập viên bị gạ tình.

So Hee kể chuyện quản lý có ý định quấy rối

Nữ ca sỹ So Hee nhóm C.I.V.A là một trong những ngôi sao thần tượng hiếm hoi xứ Hàn dám công khai chia sẻ chuyện về quản lý cũ.

So He echo hay, trong thời gian làm học viên, cô bị quản lý ép phải làm việc bán thời gian tại một nhà hàng do ông ta làm chủ. Không những thế, cô còn bị người này quấy rối bằng nhiều lời lẽ. Khi ngồi trên xe, So Hee thường bị sắp xếp ngồi cạnh quản lý này. Có lần cô còn bị đề nghị kết hôn với quản lý.

Những câu chuyện được các cựu thực tập sinh showbiz Hàn kể lại nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên danh tính kẻ gạ tình không được tiết lộ, cả người tố cáo cũng được giấu tên. Thậm chí vấn đề được giáo sư Lee So Young của đại học Kyonggi đưa ra làm cảnh báo: "Trên thực tế, ngành giải trí Hàn Quốc đang nhắm mắt cho qua việc giao dịch ngầm về tình dục, là nguyên nhân khiến gia tăng tội phạm tình dục".

... tới khi nổi tiếng càng bị quấy nhiễu công khai hơn

Việc sao nữ xứ Hàn bị gạ tình ngày một được chia sẻ nhiều hơn, tiết lộ những mặt trái bấy lâu che giấu.

Thành viên nhóm nhạc Tahiti – Jisoo cho biết, cô sẽ nhờ pháp luật bảo vệ và công khai lên mạng các tin nhắn bị một người đàn ông gạ tình.

Người này đề nghị được bao bọc cô với mức giá 40 triệu đồng cho mỗi lần gặp gỡ. Ban đầu, ông ta chỉ yêu cầu được đưa cô đi mua sắm và cùng ăn tối, nhưng Jisoo vẫn cảm thấy bị xúc phạm.

Nữ diễn viên Yoo In Na cũng cho hay bị quản lý sàm sỡ từ năm 17 tuổi

Sự việc của Jisoo chỉ là một trong vô vàn các trường hợp khác. Một phóng sự do đài SBS Hàn Quốc thực hiện vào năm ngoái cho thấy các sao nữ có nhan sắc là đối tượng dòm ngó của đại gia. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng nghìn đôla để có được cuộc gặp mặt, những cái nắm tay và tiến xa hơn là một cuộc tình qua đêm.

Mức 40 triệu đồng chỉ dừng ở một cuộc gặp xã giao thông thường. Người “chào giá” còn đưa ra mức 2 tỷ đồng cho một cuộc gặp dựa theo độ nổi tiếng của nghệ sỹ nữ. Một quy luật ngầm trong showbiz, đó là càng có tiếng càng được giá cao.

Những câu chuyện bị gạ tình được sao Hàn lần lượt đưa ra ánh sáng. Nữ ca sỹ Ivy, Chung Sora hay người dẫn chương trình Sayuri Fujita đến từ Nhật cũng chia sẻ việc bản thân bị quấy rối tình ái khi làm việc trong showbiz Hàn.

Công ty quản lý được hưởng 30% môi giới?

Các bản hợp đồng "nô lệ tình dục" được soạn thảo giữa đại gia và chân dài

Những tưởng câu chuyện bị gạ tình diễn ra giữa cá nhân đại gia, người quản lý với các sao nữ, thực tập viên. Nào ngờ ngay chính công ty quản lý nghệ sỹ lại là “trung gian”.

Theo chương trình điều tra We want to know (tạm dịch: Chúng ta cần biết) của đài SBS Hàn Quốc, một nữ diễn viên giấu tên cho hay các công ty đào tạo ngôi sao được hưởng 30% phí môi giới chân dài cho đại gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với nữ diễn viên Hàn Quốc khác, người này tiết lộ đại gia sẵn sàng trả 300 triệu won (khoảng 6 tỷ đồng) trong 6 tháng cho một người đẹp showbiz làm người tình. Không những thế, các món quà đắt tiền như xe, hàng hiệu chỉ là vật đính kèm. Đổi lại, sao nữ này phải qua đêm 1 hoặc 2 lần trong tháng với đại gia.