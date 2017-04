Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống rạng sáng nay khiến nhiều người dân phải đội mưa về quê trong ngày đầu nghỉ lễ.

Sáng 29.4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người đang sinh sống và học tập tại TP.HCM bắt đầu lên đường về quê nghỉ lễ. Trên các tuyến quốc lộ từ TP.HCM kết nối các các tỉnh thành ngay từ sáng sớm đã có nhiều người đi xe máy cũng như đón xe khách về quê nghỉ lễ. Tuy nhiên vào đầu giờ sáng nhiều khu vực bất ngờ có mưa lớn khiến người dân phải dầm mưa, vất vả đi đường.

Mưa tầm tã trên vào sáng 29.4

Ỡ khu vực Đông Bắc TP.HCM, các khu vực Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một (Bình Dương) khoảng 5 giờ 30 đã xuất hiện mưa. Sau đó càng lúc mưa càng nặng hạt khiến một số đoạn đường bị ngập. Do mưa lớn nhiều người đi đi xe máy theo Quốc lộ 13 (kết nối TP.HCM với một số tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên) về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắc Lắk không tránh khỏi bị ướt dù khoác áo mưa.

Người đi đường bất ngờ vì mưa lớn.

Mưa gây ngập một số đoạn đường.

Không ít người phải tấp vội vào các cây xăng, các hàng quán ven đường để chờ mưa tạnh. “Tôi đi từ 5 giờ sáng để về Bù Đăng, Bình Phước nhưng đến Lái Thiêu thì mưa xuống tầm tã. Khoác áo mưa không ăn thua, mấy chiếc xe lớn đi qua tạt một cái là ướt hết. Nhà không quá xa nên đành chờ mưa tạnh rồi đi cho an toàn”, anh Lê Văn Thắng cho biết.

Còn chị Thủy (ngụ Phú Giáo, Bình Dương) cho hay, tranh thủ ngày nghỉ lễ ngay từ sáng sớm chị đã soạn đồ đạc cùng đứa con chạy xe máy về quê. Tuy nhiên mưa lớn khiến chị phải nghỉ đến hai chặng trên đường đi vì sợ dầm mưa đi đường không an toàn.

Nhiều người phải đứng chờ mưa tạnh mới dám đi tiếp.

Các cây xăng ven đường luôn có đông đúc người đứng tránh mưa.

Theo ghi nhận, dọc theo tuyến Quốc lộ 13 nhiều người dân phải mặc áo mưa, dầm mình đứng chờ xe khách. Tuy nhiên việc đón xe khá khó khăn khi hầu như các chuyến xe khách về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số tỉnh Tây Nguyên luôn trong tình trạng đầy khách.

Một số chiếc xe khác vì ngại khách mặc áo mưa lên xe bị ướt nên không dừng đón khách. Đến 8 giờ sáng, nhiều khu vực còn có mưa nên việc đi lại vẫn bị gián đoạn.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong dịp lễ 30.4 và 1.5 nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ phổ biến ở mức từ 24 – 35 độ C, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Tuy nhiên vào chiều tối dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, tố và gió giật nên người dân cần chủ động đề phòng.