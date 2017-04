Người dân cho rằng thủy điện Hương Điền (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) giữ nước dẫn đến sông Bồ ứ đọng không chảy và làm cá chết hàng loạt do thiếu ôxy.

Ngày 6/4, ông Trần Kim Hải, Phó chủ tịch UBND xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết chính quyền đã nhận được thông tin về cá lồng người dân nuôi trên sông chết hàng loạt.

"Thủy điện Hương Điền không xả nước gây nên hiện tượng nước sông không chảy dẫn đến cá chết do thiếu ôxy. Chúng tôi đã có báo cáo lên thị xã và các ban ngành liên quan kiểm tra xem cá chết là do môi trường nước hay do thiếu ôxy", ông Hải, cho biết.

Cá lồng chết hàng loạt. Ảnh: Thiên Lâm.

Tình trạng cá chết xuất hiện sau cơn mưa ngày 30/3 và kéo dài liên tục đến nay gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân nuôi cá trong khi vụ thu hoạch cá đã cận kề. Hiện tượng bất thường khiến dòng sông bốc mùi hôi thối.

Theo người dân nuôi cá trên sông Bồ thì nguyên nhân dẫn đến cá lồng nuôi trên sông chết hàng loạt là thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn giữ nước không xả khiến nước sông bị ngưng đọng, dẫn đến nước thiếu ôxy.

Ông Dương Xuân Tri (57 tuổi, một chủ nuôi cá lồng), cho biết: "Nhà tôi nuôi 3 lồng cá mà thiệt hại hơn một nửa rồi, nếu bây giờ đập thủy điện không xả nước thì cá nhà tôi cũng chết hết thôi".

Xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) xảy ra hiện tượng cá lồng trên sông chết hàng loạt. Đồ họa: Thiên Sơn.

Điền Quang - Thiên Lâm