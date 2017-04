Buổi sáng mọi người bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ. Họ đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Vào sáng 26/4, khi mọi người tại nhà nghỉ bình dân có địa chỉ tại số 77 trên đường Tôn Thất Tùng, thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An vẫn dậy sinh hoạt bình thường thì bất ngờ nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ đang thuê phòng ở tầng hai.

Nhà nghỉ bình dân - nơi xảy ra sự việc

Lập tức mọi người chạy lên kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông (chưa rõ danh tính, khoảng 28 – 30 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ, bằng dây thắt lưng của chính người xấu số.

Theo một số người tại đây cho biết, vào chiều 25/4, một cô gái trẻ đến thuê phòng ở tầng hai của nhà nghỉ bình dân này. Sau đó, người đàn ông nói trên đến. Họ xưng hô với nhau như vợ chồng, không có biểu hiện gì bất thường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường

để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin công an phường Hưng Dũng, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN