Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đạo (SN 1977 trú xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được sau đó Trước đó, vào lúc 8 giờ, ngày 22/2, Công an huyện Đăk Tô nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại thôn 1, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô có 1 đối tượng đang sử dụng súng và đã bắn một phát đạn uy hiếp, sau đó đập phá tài sản của một hộ dân ở khu vực này. Công an huyện Đắk Tô đã phối hợp với lực lượng đặc nhiệm để tiến hành vây bắt và sau thời gian ngắn đối tượng đã bị bắt khi đang lẫn trốn tại nghĩa trang thuộc thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô. Đối tượng Nguyễn Văn Đạo tại cơ quan Công an. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu được 01 khẩu súng AK, 1 hộp tiến đạn (có 5 viên đạn) và một số vật dụng khác đối tượng mang theo. Vụ việc sau đó đã được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum điều tra và sau một thời gian củng cố hồ sơ đã được bàn giao cho cơ quan An ninh điều tra thụ lý, tiếp tục làm rõ.