Sau nhiều giờ xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết rồi bỏ trốn.

Tài xế Lê Xuân Diệu tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc

Ngày 23.7, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô tông chết ông Lê Văn Phương (50 tuổi, ngụ tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vào khuya 22.7, trên quốc lộ 15 A là Lê Xuân Diệu (42 tuổi, ngụ tại xóm Tân Bình, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) nên triệu tập để lấy lời khai.

Theo điều tra, khuya 22.7, tài xế Diệu điều khiển xe ô tô mang biển số 37C - 151.35 lưu thông trên quốc lộ 15 A theo hướng huyện Hương Khê - huyện Can Lộc, khi đến xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc) thì đâm trúng ông Phương đang đi bộ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú đâm mạnh khiến ông Phương tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra vụ tai nạn, lợi dụng đêm tối không có người, tài xế Diệu điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.7, một số người tham gia giao thông trên quốc lộ 15 A (đoạn qua xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) phát hiện một người đàn ông tử vong bên vệ đường với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi ngờ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nên người dân đã báo tin tới Công an huyện Can Lộc. Cơ quan công an ngay sau đó đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phạm Đức