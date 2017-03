Người đàn ông bị nhóm thanh niên truy đuổi bèn rút súng chống trả, nhưng vẫn bị chém gục trên đường phố.

Hiện trường nơi người đàn ông bị chém gục dù đã rút súng ngắn ra chống trả. Ảnh: SM.

Ngày 18/3, nguồn tin từ Công an quận 3 cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM, điều tra làm rõ vụ một nhóm thanh niên truy sát một người đàn ông. Theo công an, người đàn ông này có mang theo trong người một khẩu súng ngắn và được xác định là Nguyễn Mạnh Dũng (39 tuổi, ngụ TP.Hà Nội), hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối 14/3, người dân ở khu vực đường Trần Văn Đang, quận 3 bất ngờ phát hiện một nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy trên đường phố. Nhóm truy đuổi gồm có 3 thanh niên khoảng từ 25-30 tuổi, vừa điều khiển xe máy với tốc độ cao vừa cầm hung khí theo sát ông Nguyễn Mạnh Dũng.

Sau khi đuổi theo nhiều tuyến đường, nhóm thanh niên áp sát được người đàn ông tại hẻm số 237 Trần Văn Đang, quận 1. Khi bị bắt kịp, người đàn ông đã rút khẩu súng ngắn từ trong người ra để chống trả. Tuy nhiên khi người này chưa kịp nổ súng, thì đã bị nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến ông ta gục tại chỗ.

Vừa gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chứng kiến vụ việc, người dân ở hiện trường đã gọi điện thoại trình báo công an phường 11, quận 3. Ngay sau đó, công an đã đến nơi đưa người đàn ông đi cấp cứu. Qua khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn bên trong có một viên đạn.

Hiện, công an đang chờ lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời truy xét nhóm nghi can gây án để làm rõ vụ việc.

Sao Mai