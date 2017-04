Nghe tiếng động lớn, nhân viên nhà nghỉ chạy lên kiểm tra thì thấy khách nam chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc này xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay 26/4 tại nhà nghỉ số 77, đường Tôn Thất Tùng, phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An).

Nhân viên nhà nghỉ cho biết tối 25/4, người đàn ông khoảng 30 tuổi vào thuê phòng cùng với bạn gái. Sau khi vào phòng không lâu, giữa hai người xảy ra cãi vã. Nghĩ rằng đó chỉ là mâu thuẫn bình thường nên nhân viên nhà nghỉ không can thiệp.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc

Đến sáng 26/4, khi nghe tiếng hét thất thanh của người phụ nữ trong phòng, nhân viên chạy lên thì chứng kiến cảnh tượng người đàn ông đã chết ở cửa phòng trong tư thế treo cổ nên nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Dũng và Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng pháp y tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ việc và bàn giao thi thể người đàn ông cho người nhà đưa về mai táng.

Nguyễn Dương